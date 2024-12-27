遭控訴羞辱身材 命理師揭曾國城「不尊重女性」真相

沈嶸呼籲社會大眾要更強化性別平權意識。圖/沈嶸魔法學院提供

曾國城主持公視「一字千金」時，因為對參賽選手駱俠安做節目效果，以「欸，這位是柔道的」、「妳看起來比較像教練」形容身材，更在駱俠安提到自己是演奏重達14公斤的五音鼓時，被曾國城用眼神上下打量，說出「難怪，只有你這種身材才撐得起來齁。」令她既憤怒又錯愕。對此，公視回應8月錄影結束後製作單位即向駱同學慎重致歉，並表示會剪輯刪除該爭議片段，而主持人曾國城也發聲明鄭重道歉。

至於實際上曾國城是否有真心意識到自己的錯誤？對此，命理師沈嶸特別探查曾國城腦波，還原他的真實想法，實際上曾國城對駱俠安的評價就是「身材不符合主流審美」，他覺得駱俠安的身材是可以拿來開玩笑的明顯特徵，也認為觀眾應該能對這樣的笑點產生共鳴，製造不錯的節目效果。

駱俠安本人非常不爽曾國城，她覺得曾國城就是在羞辱、歧視 她的外貌身材，意圖要讓她對自己不符合大眾審美的身材感到羞愧，這樣公開的取笑她一點也不覺得幽默，反而讓她顯得低人一等。

但另一方面，沈嶸發現曾國城的認知就是「身材是可以拿來戲謔的」，對於不夠美、身材不夠標準的女性，本就是可以讓人品頭論足的。所以與其說他是針對駱俠安，不如說他原本對「尊重女性」的意識就相當不足。

沈嶸進一步通靈調閱，發現「開外貌身材的玩笑」已是曾國城潛意識中慣用的訪問技巧，行之有年，早已成為一種機械式的反射。雖然曾國城表明「這不是我在演藝圈『賴以維生』的主持風格。」，但其實早在不知不覺中，這樣的模式已成為他的習慣。

沈嶸總結，確實如曾國城的聲明所言：「無論如何『詆毀他人』絕對不是我的本意。」他絕非故意針對駱俠安，而是本身女性平權 意識不足。不過沈嶸也直言，社會對男性的外貌身材要求比女性寬鬆，曾國城在對女性身材發表評論前，是否有用同樣的標準要求自己保持身材？就算曾國城本人不在意被取笑，也不代表其他人就應該自嘲來順應他的節目效果，平權意識是社會大眾要一起學習的課題。