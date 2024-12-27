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台作家「兒子不敢相認」在校自稱：我爸是卡車司機

記者李姿瑩／即時報導
劉克襄（左）分享兒子自稱爸爸是卡車司機。圖／公視提供
劉克襄（左）分享兒子自稱爸爸是卡車司機。圖／公視提供

王浩一、劉克襄因為主持「浩克慢遊」第7季，帶大家追尋日本博物學家鹿野忠雄在台研究的腳步，探詢羅東林場的昔日榮光，以及太平山的森林鐵道之旅。

王浩一、劉克襄在第一集中在羅東市區拜訪一間擁有百年歷史的眼科診所，第一代醫師陳五福致力從事慈善被譽為「台灣史懷哲」。

目前醫院由其長子陳淳志接手，與兩位老師聊起因為父親的名氣響亮，所以求學期間壓力相當大。對此劉克襄也自曝自己兒子也有相同的困擾，因為自己的著作偶爾會被收錄在課本或是考題中，每次出現都會有老師或是同學來問兒子這位作家是不是就是他父親。劉克襄笑說：「可能因為這樣讓他(兒子)太有壓力，所以他都會否認說『不是、不是，我爸是卡車司機！』」。

在本季的節目拍攝過程也出現了很多意外，在其中一集探訪南投信義鄉部落，原本製作人林彥輝設定想在清晨天色漸亮時，拍攝兩位主持人慢遊搭配遠方玉山作背景，沒想到當天遇寒流氣候不佳，雲霧濃厚完全看不見山在哪裡，回想起這段經歷讓王浩一不禁苦笑：「氣象報告顯示 6度低溫，大叔怕冷穿著笨重，NG了幾次，最後褲管全濕模樣很是狼狽！」原本還盼望可以就此拍到下雪畫面，可惜最後還是不盡如人意。

聊起旅行中的不可預期，王浩一馬上憶起他與豐丘葡萄的緣分，原來在信義鄉的豐丘部落因位處溪流沖積扇土壤肥沃，被視為是種植葡萄的聖地，讓也有美食家身份的王浩一相當嚮往，不料拍攝期間剛好錯過產季令他相當扼腕。原本以為這次沒有口福，沒想到在拍攝結束後，搭車下山的路途上，剛好看到還有一個攤販有在賣，王浩一興奮表示：「看到當下我馬上請司機停車讓我下車去買，終於可以帶著葡萄開心回家了！」

劉克襄（左）和王浩一繼續探索台灣秘境。圖／公視提供
劉克襄（左）和王浩一繼續探索台灣秘境。圖／公視提供

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