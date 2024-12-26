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被男粉告白喊「老公」… 王鶴棣嚇到流汗 做出「這個回應」

娛樂新聞組／即時報導
王鶴棣遇到男粉絲喊「老公」，十分尷尬。(取材自微博)
王鶴棣遇到男粉絲喊「老公」，十分尷尬。(取材自微博)

大陸人氣男星王鶴棣外型帥氣、個性幽默，是不少人心目中的男神。近日，他現身活動為主演的電視劇「大奉打更人」宣傳，吸引不少粉絲捧場。不料，現場有一位男粉絲竟公開向他告白，破音大喊了一聲「老公」，讓王鶴棣當場愣住，嚇到用手抹去額頭的汗水。

當天，王鶴棣穿了一襲藍色牛仔外套搭配黑色長褲，還刻意繫上了黑色領帶，神采奕奕。從網友曬出的圖片可見，他的臉部線條帥氣，尤其是下顎線清晰可見，不論是正面還是側面，根本是360度零死角。

而在宣傳即將上檔的「大奉打更人」時，有一位男粉絲突然破音大喊了一聲「老公」，聲音響徹全場，一時間讓王鶴棣不知所措，表情驚訝不已，而一旁的人早笑到合不攏嘴。隨後他反應過來，急忙表示，「兄弟，不太合適吧，謝謝」，更用手抹了一下額頭位置，表明粉絲的告白聽到他流汗，相當搞笑。

其實，男明星被男粉絲表白事件不是第一次發生，包括成毅、吳磊都曾經歷過，黃景瑜甚至被男記者當眾要求公主抱，讓人哭笑不得。

成毅曾在一場活動中，被粉絲集體喊老公，結果他當場教導大家，「這是個嚴肅的問題，這個可不能亂叫啊」。吳磊遇到男粉示愛時，則是直接回答「我喜歡女的」，直男反應藏不住。

而近日，黃景瑜在宣傳最新作品「冬至」時，遇到一位男記者要求「公主抱 」，遭到旁人出面拒絕後還大喊「老公你說句話啊」，最後當黃景瑜使出力氣抱起對方，男粉意猶未盡地說，「我還想摸一下胸可以嗎？」惹來台下一陣瘋狂尖叫。

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