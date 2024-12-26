温昇豪臭臉和韓籍主廚爆衝突 不是演戲是來真的

温昇豪(中)與李元日(右)意見不合，江宏傑(左)連忙居中協調。(圖／客台提供)

首檔台韓合作實境綜藝節目「廚師的迫降：客家廚房」，集結台韓兩地藝人，挑戰經營苗栗在地客家餐廳，南韓 國民主廚李元日與江宏傑 超越語言的默契合作也成為節目亮點之一，李元日大讚江宏傑：「他在廚房裡很認真，有時忙到一半還會突然為我加油打氣，又帥又萌的樣子，真的很貼心。」李元日甚至向江宏傑發出邀約：「以後來韓國跟我一起開餐廳吧！」

為了製作特殊菜單所需的新鮮食材，温昇豪與李元日特地到溪邊抓溪蝦，温昇豪回憶：「我們前一天就先把蝦籠放進溪裡，隔天一早5點多就到溪邊去抓蝦，那天天氣非常炎熱，但下水後感覺特別涼爽，看到辛苦捕捉回來的溪蝦活蹦亂跳，真的覺得很有成就感。」

李元日也笑說：「早知道就讓別人幫我抓溪蝦回來了，還虧我說要和昇豪哥一起去抓，根本是自討苦吃，因為真的太熱了，脫掉青蛙裝的時候，鞋子裡都是汗水，真的是熱到不行。」

然而，當温昇豪與李元日回到餐廳準備營業時，兩人卻為了客家料理口味是否道地，產生意見分歧，甚至爆發激烈口角，瞬間引發廚房緊張氣氛，讓其他三位成員嚇得不知所措。

目睹這一切的江宏傑表示：「第一時間我還以為是在整我們或是騙我們之類的，但PD就直接走進來協調，當下才發現可能是真的吵起來了！那時候心情超級緊張，只能不斷在中間安撫他們，試著讓他們冷靜下來好好溝通。不過，兩位大哥真的都非常激動啊！」