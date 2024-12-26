温昇豪臭臉和韓籍主廚爆衝突 不是演戲是來真的
首檔台韓合作實境綜藝節目「廚師的迫降：客家廚房」，集結台韓兩地藝人，挑戰經營苗栗在地客家餐廳，南韓國民主廚李元日與江宏傑超越語言的默契合作也成為節目亮點之一，李元日大讚江宏傑：「他在廚房裡很認真，有時忙到一半還會突然為我加油打氣，又帥又萌的樣子，真的很貼心。」李元日甚至向江宏傑發出邀約：「以後來韓國跟我一起開餐廳吧！」
為了製作特殊菜單所需的新鮮食材，温昇豪與李元日特地到溪邊抓溪蝦，温昇豪回憶：「我們前一天就先把蝦籠放進溪裡，隔天一早5點多就到溪邊去抓蝦，那天天氣非常炎熱，但下水後感覺特別涼爽，看到辛苦捕捉回來的溪蝦活蹦亂跳，真的覺得很有成就感。」
李元日也笑說：「早知道就讓別人幫我抓溪蝦回來了，還虧我說要和昇豪哥一起去抓，根本是自討苦吃，因為真的太熱了，脫掉青蛙裝的時候，鞋子裡都是汗水，真的是熱到不行。」
然而，當温昇豪與李元日回到餐廳準備營業時，兩人卻為了客家料理口味是否道地，產生意見分歧，甚至爆發激烈口角，瞬間引發廚房緊張氣氛，讓其他三位成員嚇得不知所措。
目睹這一切的江宏傑表示：「第一時間我還以為是在整我們或是騙我們之類的，但PD就直接走進來協調，當下才發現可能是真的吵起來了！那時候心情超級緊張，只能不斷在中間安撫他們，試著讓他們冷靜下來好好溝通。不過，兩位大哥真的都非常激動啊！」
上一則
曾國城遭控「羞辱身材」惹議 董至成：乃哥才會
下一則
FB留言