我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

温昇豪臭臉和韓籍主廚爆衝突 不是演戲是來真的

記者林怡秀／即時報導
温昇豪(中)與李元日(右)意見不合，江宏傑(左)連忙居中協調。(圖／客台提供)
温昇豪(中)與李元日(右)意見不合，江宏傑(左)連忙居中協調。(圖／客台提供)

首檔台韓合作實境綜藝節目「廚師的迫降：客家廚房」，集結台韓兩地藝人，挑戰經營苗栗在地客家餐廳，南韓國民主廚李元日與江宏傑超越語言的默契合作也成為節目亮點之一，李元日大讚江宏傑：「他在廚房裡很認真，有時忙到一半還會突然為我加油打氣，又帥又萌的樣子，真的很貼心。」李元日甚至向江宏傑發出邀約：「以後來韓國跟我一起開餐廳吧！」

為了製作特殊菜單所需的新鮮食材，温昇豪與李元日特地到溪邊抓溪蝦，温昇豪回憶：「我們前一天就先把蝦籠放進溪裡，隔天一早5點多就到溪邊去抓蝦，那天天氣非常炎熱，但下水後感覺特別涼爽，看到辛苦捕捉回來的溪蝦活蹦亂跳，真的覺得很有成就感。」

李元日也笑說：「早知道就讓別人幫我抓溪蝦回來了，還虧我說要和昇豪哥一起去抓，根本是自討苦吃，因為真的太熱了，脫掉青蛙裝的時候，鞋子裡都是汗水，真的是熱到不行。」

然而，當温昇豪與李元日回到餐廳準備營業時，兩人卻為了客家料理口味是否道地，產生意見分歧，甚至爆發激烈口角，瞬間引發廚房緊張氣氛，讓其他三位成員嚇得不知所措。

目睹這一切的江宏傑表示：「第一時間我還以為是在整我們或是騙我們之類的，但PD就直接走進來協調，當下才發現可能是真的吵起來了！那時候心情超級緊張，只能不斷在中間安撫他們，試著讓他們冷靜下來好好溝通。不過，兩位大哥真的都非常激動啊！」

江宏傑(左)居中協調溫昇豪(右)與南韓國民主廚李元日的衝突。(圖／客台提供)
江宏傑(左)居中協調溫昇豪(右)與南韓國民主廚李元日的衝突。(圖／客台提供)

江宏傑 南韓

上一則

曾國城遭控「羞辱身材」惹議 董至成：乃哥才會

下一則

應曉薇遭求處16年 昔一線小生爆私下對話：她已被盯上

延伸閱讀

觀影說劇／温昇豪「整形過後」 艾怡良樂當媽媽桑

觀影說劇／温昇豪「整形過後」 艾怡良樂當媽媽桑
福原愛登陸當網紅 網友挑毛病 眉毛畫太濃惹批評

福原愛登陸當網紅 網友挑毛病 眉毛畫太濃惹批評
福原愛揭當網紅心酸 賣藝又多事 網不買帳嫌「怪臉」

福原愛揭當網紅心酸 賣藝又多事 網不買帳嫌「怪臉」
李廷鎮體貼送維他命 張榕容秒被圈粉 親密戲尺度曝光

李廷鎮體貼送維他命 張榕容秒被圈粉 親密戲尺度曝光

熱門新聞

瓊瑤於12月初輕生，震驚社會各界。(本報資料照片)

陸網瘋傳道歉信稱「瓊瑤媽媽」 平鑫濤之子說話了

2024-12-23 21:00
劉亦菲當年是班花也是校花。(取材自小紅書)

劉亦菲12歲在紐約讀書照片曝光 清秀精緻是班花也是校花

2024-12-25 23:50
「射鵰英雄傳：俠之大者」高手版預告釋出，肖戰版郭靖造型被讚有型。（取材自微博）

射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」

2024-12-23 07:30
劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
趙麗穎出現在央視新聞「夜讀」日曆專欄，誦讀暖心金句。（視頻截圖）

步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了

2024-12-21 06:30
劉詩詩（左）和吳奇隆屢傳婚變。圖／摘自微博

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

2024-12-19 13:24

超人氣

更多 >
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥