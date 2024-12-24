神隱4年…58歲林億蓮現況曝光 證實喜訊外界別再猜

林憶蓮疫情期間幾乎沒有活動。圖／索尼音樂提供

林憶蓮在疫情 爆發後幾乎沒有公開活動，今年公開演出頻頻，如今終於官宣新巡演開跑，取名「迴響 Resonance」。

這位華語樂壇的璀璨明星，用她纏綿悱惻的歌聲和無可替代的嫵媚，征服了無數聽眾的心。從都市觸感到抒情歌的深情，從激情到細膩，林憶蓮的音樂跨越了風格的界限，觸動了無數人的心弦。終於在萬眾熱切期盼中，她以「迴響 Resonance」之名，開啟一場穿越時光的旅程，邀請大家一同探索內心深處最真實的自我。

在官宣前一日，林憶蓮就已經在個人社交平台無預警發布新照片，並配文「過往的交織，只為了和你相遇」，引發了廣大網友和歌迷們的好奇與討論。果然，未讓大家久候，今日直接官宣開啟「迴響 Resonance」2025巡迴演唱會，並公布巡演首站深圳。

「迴響 Resonance」意味著聲音的回蕩。巡演將以時空交錯為主軸，帶領大家回溯林憶蓮的音樂旅程，她的歌聲將隨著旋律在柔和的光線音波粒子裡擴散，層層堆疊不同時期的音樂念想。無論是出道時的青澀笑容，到如今的優雅自在，每個階段，都如同珍貴的時間膠囊，載滿著我們的記憶和情感，期待為聽眾帶來身心的療癒和情感的共鳴。

1985年，是林憶蓮開始唱歌進入大眾視野的一年，她發行了首張個人粵語專輯「林憶蓮」，從而正式進入樂壇。如今出道即將滿40周年，無論是經典情歌「愛上一個不回家的人」、「至少還有你」、「為你我受冷風吹」還是「傷痕」、「不必在乎我是誰」等經典歌曲，都深深烙印在聽眾的心中。林憶蓮的歌聲如同她的性格一般，堅韌而獨立，溫柔而有力，每一次歌唱都仿佛在訴說著一個個動人的故事，觸碰到人們內心最柔軟的地方。

此次「迴響 Resonance」2025巡迴演唱會是一次自我探索和療癒的旅程，跨越時空，從外深入內心，林憶蓮也將自己對音樂的熱愛和感悟，傳遞給每一位熱愛音樂的朋友。演唱會將涵蓋林憶蓮多年來的經典曲目，不僅在曲目上精心安排，在舞臺設計、燈光音響、舞美編排等方面也是下足了功夫，力求為歌迷們打造一場深入人心的視聽盛宴，讓大家既能重溫經典，又能感受林憶蓮在音樂上的不斷探索與突破。

她希望通過自己的歌聲，與歌迷們共同回憶過去的美好時光，感受音樂帶來的溫暖和力量。在這裡，每一首歌都將被賦予新的生命，每一個音符都將承載著無限的深情與回憶。無論你身處何方，無論你擁有怎樣的故事，讓我們一起在這場旅程中，找到最初的自己，擁抱無限可能。