隆媽專訪 吳奇隆劉詩詩離婚頻傳 她扛9年「惡婆婆」罵名

隆媽（中）2015年在峇里島出席兒子媳婦大婚。（摘自微博）

54歲吳奇隆 和小17歲的劉詩詩 9年婚不停被唱衰，近日被中國網紅王大發緊咬已離婚，吳奇隆極親近友人澄清「月經文，假的」，劉詩詩方則發函否認，也堵不住八卦嘴，畢竟隨之而來是帶貨月均量上千萬人民幣暴利。75歲「隆媽」接受本報系訪問，她苦笑：「唉，看了難過，他們明明好好的！」

吳奇隆和劉詩詩定居上海，5歲獨生子「步步」同住。「小虎隊」出身的吳奇隆紅得早，隨後又在中國翻紅，賺得多，也懂得照顧家人，2017年在新莊捷運都心站附近一口氣購入4戶豪宅，1戶自住，3戶給父母、哥哥和弟弟。隆媽這2年雖然獨居，但每天都會跟2個兒子等家人吃飯，而吳奇隆、劉詩詩每年農曆年都會回家過年。

隆媽個性豪爽有話直說，但自從吳奇隆娶了劉詩詩，她往往一句話就被惡意曲解，爾後遭到鋪天蓋地的「網暴」，還冠上「惡婆婆」頭銜，揮之不去。

無獨有偶，林志穎 的媽媽幾年前上中綜「婆婆與媽媽」，因電視台惡意剪輯，林媽媽也被塑造成欺負媳婦陳若儀的「惡婆婆」。

隆媽自嘲：「恨死了，但怎麼辦呢，只能一笑置之。」連朋友見到她都會開玩笑「惡婆婆來囉」，講著講著自己都不禁失笑。

此刻的隆媽不願多講兒子生活細節，以免又被大做文章，但「離婚」絕對是錯誤消息，不久前她才飛到上海看孫子，提到劉詩詩就笑了：「詩詩溫柔體貼又孝順，我的包包都她送的。」

這也呼應吳奇隆摯友先前接受本報系訪問時所說：「他們很好。蹭熱度和流量的網紅太多，市場的病態。」吳奇隆、劉詩詩因此不再如以往發聲明或秀婚戒，而是低調再低調。外界瘋傳離婚才註銷合作的公司，摯友也說：「吳奇隆有很多公司，年底整理一下也沒什麼奇怪。」

不料摯友所言，中國網紅王大發竟回說所謂親朋好友，是吳奇隆買的通稿，「小地方的野媒體，你給他3萬塊錢，他撒謊都能撒1年」，；王大發甚至指劉詩詩工作室發的函沒說要告她，也沒否認離婚（其實聲明首段就否認了）。