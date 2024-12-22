INFINITE今年最末場演出在台吸1.2萬人 金曲連發

INFINITE以招牌經典歌征服全場。圖／D-SHOW 提供

南韓 二代男團「INFINITE」時隔1年在台合體，今晚在林口體育館舉辦第二場「LIMITED EDITION」演唱會，他們合體力量大，兩天吸引1.2萬人次捧場，現場座無虛席，全場歌迷熱情如火跟著又唱又跳，讓他們開心又感動。

INFINITE今年出道邁入第15年，是南韓演藝圈成功單飛不解散的最佳典範，團體合約由聖圭代表成立的「INFINITE COMPANY」管理，去年成功拿到專屬商標權後重新出發，同時成員們也各自發展歌唱事業，在演戲和歌唱領域上各擁一片天。

他們正在舉行紀念巡演「LIMITED EDITION」，演唱會從首爾開跑，海外首站就到台灣，除了準備多首經典代表作，也帶來全新的歌曲讓台灣歌迷搶先聽。

6帥今天化身白馬王子，隊長聖圭特地致謝：「很感謝大家來看我們。」演唱會一開場，就以他們的經典曲目「Last Romeo」、「Paradise」和「The Eye」炒熱氣氛，成員們伴隨著LIVE BAND的震撼演奏登場，穩定的現場唱功和精準的刀群舞，展現驚人實力。

成員輪流以中文打招呼「大家好，我們是INFINITE」、「很高興見到大家」、「最後一天大家要嗨到最後喔！」隨後在看到應援手幅寫著「向著INFINITE的這顆心永遠都不會停止」，令成員們倍感溫暖，並感性地表示「今天是海外首站的最後一場，也是我們2024年的最後一場演出，希望大家都可以跟我們一起玩得盡興再回家。」

他們的演出除了大家熟悉的金曲外，也有個人表演時間，李成鍾帶來「Monster Time」，李成烈表演張東雨的「TGIF」，L則演唱「Shot」，金聖圭深情獻唱南優鉉的「冷靜和熱情之間」，南優鉉則挑戰金聖圭的「Kontrol」，張東雨唱了「True Love」，他們更演唱了未發行的新曲「SAD LOOP」，全場歌迷驚喜不已，深情又溫暖的歌聲，讓全場都超陶醉。