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女星袁艾菲豪宅遭巨猴闖入 貓猴對峙、6目相對「嚇呆了」

記者陳慧貞／即時報導
袁艾菲家中闖進猴子，還與她的愛貓對峙。圖／摘自IG
袁艾菲家中闖進猴子，還與她的愛貓對峙。圖／摘自IG

女星袁艾菲2021年砸新台幣千萬買下位於新北市新店山區住宅，後來還花300多萬裝潢，新家設計風格別具，甚至還奪下「巴黎設計獎」，不過她21日卻曬出影片，透露家中竟遭「不速之客」闖入，有隻猴子赫然出現在家裡尋找食物，讓她直呼：「嚇屎了！」

袁艾菲21日自己一走出更衣室就和站在廚房的「巨猴」四眼相對，她當場嚇傻，立刻低聲嚎叫向老公求救，同時老公也釋出事發畫面，只見一隻身形巨大的猴子縮在廚房櫥櫃上，似乎在翻找食物，且試圖打開裝有南瓜的袋子，隨後俐落地跳上流理台想找東西吃。

袁艾菲不敢發出聲音，觀察猴子的動態，正當猴子企圖走入其他房間時，愛貓妙麗上前嚇阻，猴子警覺性回頭，一貓一猴一度對峙，袁艾菲一邊佩服愛貓的勇敢，又擔心牠受傷，急呼：「不行！」最後丟了一顆南瓜給猴子，猴子才從窗戶離開，夫妻嚇得提醒自己「下次窗戶一定要關好」。

據了解，袁艾菲和老公「老魚」2021年初花了1600萬元買了位於新店山區，約40坪的2樓公寓，從毛胚屋到前後花4個月裝潢成清水模風格，讓住家與大自然融為一體，從窗戶、陽台望出去就是森林美景，彷彿置身山中仙境，還獲國際認可，沒想到近日竟吸引猴子也闖入。

該影片曝光後，引來網友紛紛留言：「有沒有突然覺得蟑螂真的沒什麼」、「完全不怕人欸，而且超級大隻，嚇死」，也有網友發現，當貓、猴對峙時，袁艾菲的語氣忽然轉變，她則親回：「原本還很害怕，看到要攻擊貓咪，語氣都會變了」、「不可傷害我貓」，也令網友讚她「艾菲為貓則剛」，網友也笑說猴子似乎聽得懂她說的話，袁艾菲自嘲：「可能因為我也很像猴子的關係」，但對於家中遭猴子闖入依然感到驚恐。

袁艾菲。圖／本報系資料照
袁艾菲。圖／本報系資料照
袁艾菲家中闖進猴子。圖／摘自IG
袁艾菲家中闖進猴子。圖／摘自IG
袁艾菲當年砸千萬買下新北市山區新家。圖／摘自臉書
袁艾菲當年砸千萬買下新北市山區新家。圖／摘自臉書
袁艾菲家中闖進猴子。圖／摘自IG
袁艾菲家中闖進猴子。圖／摘自IG

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