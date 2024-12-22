破天畫面曝光 張惠妹大巨蛋飛起來 秒升5層樓高超震撼

張惠妹搭上心型熱氣球繞場大巨蛋，掀起陣陣驚呼。圖／聲動娛樂提供

天后張惠妹（阿妹）連著2晚征服台北大巨蛋，隨著「我要飛」的旋律搭乘心型熱氣球 ，起飛升至高空繞場一圈，達到5層樓高拉近與看台區觀眾的距離。她在熱氣球上賣力舞動獻唱「我要飛」、「渴了」，2首歌6分鐘就燒掉750萬，都不懼高嗎？她說：「我已經開心到忘了害怕！」

她12年前在高雄世運主場館搭乘AMeiZING熱氣球起飛，同年把熱氣球搬到台北跨年晚會舞台，這次再度出手，粉絲笑讚她不愧是家鄉台東的觀光 推手，直接把當地著名的熱氣球搬到「ASMR Maxxx @ Taipei Dome」世界巡演。她在小小的吊籃全力熱舞，吊籃不斷搖晃，讓人膽戰心驚，她表示只有氣球持續升空期間，心裡一度冒出「還再升」的疑問，但不影響她的演出。

而她連著2晚選唱獻給恩師張雨生的「聽你聽我」，當年希望透過歌曲喚醒車禍昏迷的恩師，可惜天不從人願，張雨生英才早逝，她強忍悲痛：「我會鼻酸，但是我要忍住，所以我就直視前面的燈，告訴自己不可以哭。」