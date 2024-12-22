破天畫面曝光 張惠妹大巨蛋飛起來 秒升5層樓高超震撼
天后張惠妹（阿妹）連著2晚征服台北大巨蛋，隨著「我要飛」的旋律搭乘心型熱氣球，起飛升至高空繞場一圈，達到5層樓高拉近與看台區觀眾的距離。她在熱氣球上賣力舞動獻唱「我要飛」、「渴了」，2首歌6分鐘就燒掉750萬，都不懼高嗎？她說：「我已經開心到忘了害怕！」
她12年前在高雄世運主場館搭乘AMeiZING熱氣球起飛，同年把熱氣球搬到台北跨年晚會舞台，這次再度出手，粉絲笑讚她不愧是家鄉台東的觀光推手，直接把當地著名的熱氣球搬到「ASMR Maxxx @ Taipei Dome」世界巡演。她在小小的吊籃全力熱舞，吊籃不斷搖晃，讓人膽戰心驚，她表示只有氣球持續升空期間，心裡一度冒出「還再升」的疑問，但不影響她的演出。
而她連著2晚選唱獻給恩師張雨生的「聽你聽我」，當年希望透過歌曲喚醒車禍昏迷的恩師，可惜天不從人願，張雨生英才早逝，她強忍悲痛：「我會鼻酸，但是我要忍住，所以我就直視前面的燈，告訴自己不可以哭。」
催淚金曲連發之外，最後37分鐘壓軸橋段她賣力跳好跳滿，被網友笑稱是「張惠妹運動會」，飆唱「傲嬌」、「Bad Boy」、「Booty Call」，唱到「前進烏托邦」時與大家一起拋出勝利彩帶，最後嗨唱「三天三夜」。
上一則
「最美皇后」有少女蜜桃臀 但換髮型被譏「有老人味了」
下一則
FB留言