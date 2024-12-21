為了他們…搖滾區全背對不甩她 張惠妹當場傻眼

張惠妹感性致敬恩師張雨生。圖／聲動娛樂提供

張惠妹（阿妹）21日初登台北大巨蛋，絞盡腦汁、砸下重金，打造全球獨一無二的毫無冷場大秀，195分鐘有淚水、汗水還有更多湧上心頭的歌曲回憶。只是她萬萬沒料到歌迷太聽話，一度發生整個搖滾區觀眾全數背對著她，只在意勝利彩帶的一舉一動。

原來當她準備演唱「前進烏托邦」時，事先提醒看台區觀眾掏出紀念品大禮包中的彩帶，邀請大家一起拋出勝利的紅色彩帶，這時她希望搖滾區的歌迷可以拍下過程留念，乖乖聽話的歌迷這時全數拿出手機，轉向背對阿妹望著看台區，她唱了幾句後發現眼前的人對她不理不睬，連忙喊話：「還沒啦！看這邊！看我！看我！」搖滾區歌迷才紛紛轉過身面向舞台，原來是歌曲接近尾聲時，她手拿彩帶表示要來了，這時看台區拋出勝利彩帶，畫面美不勝收。

而「ASMR Maxxx @ Taipei Dome」世界巡演是「ASMR」系列的第3套進化版本，該系列2年前在台北小巨蛋起跑，今年升級為以戶外體育場為主的「ASMR MAX」版本，如今再度進化，3種風格迥異，各有千秋。