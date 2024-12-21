張惠妹「三天三夜」觀眾全起身狂跳 記者實測「不會晃」

張惠妹大手筆砸5億空降台北大巨蛋。(聲動娛樂提供)

藝人張惠妹（阿妹）砸下5億台幣（約1.6億美元），21日空降台北大巨蛋連辦5場「ASMR Maxxx @ Taipei Dome」世界巡演，37分鐘的壓軸橋段跳好跳滿，唱到「三天三夜」時全場起身狂跳，記者位於B2搖滾區實測，真的不會晃，此外台北大巨蛋也發文表示看台區同時跳動時，最大變位僅為3.75公分，低於結構允許的6公分，處於合理安全範圍之內。

37分鐘的壓軸橋段由「跳進來」揭開序幕，阿妹一登場就掀起高潮，演唱「我要飛」時搭上花350萬打造的心型熱氣球 ，自舞台左側起飛，繞場大巨蛋一圈並帶來「渴了」，拉近跟看台區的觀眾距離，她笑說：「沒有想到我能飛那麼高」，而熱氣球每場需要充氣、消氣，單晚充氣費用為80萬，含成本合計750萬，只出現2首歌、6分鐘，是大巨蛋場的專屬彩蛋。

當她準備演唱「前進烏托邦」時，提醒看台區觀眾掏出紀念品大禮包中彩帶，邀請大家拋出勝利紅色彩帶，也希望由搖滾區的歌迷拍攝過程，乖乖聽話的歌迷全都轉向背對阿妹，她唱了幾句後發現不對：「還沒啦！看這邊！看我！看我！」接近尾聲時，看台區一起拋出勝利彩帶，畫面美不勝收。

全場觀眾在「三天三夜」狂跳之後仍不願離去，阿妹驚喜安可演唱「連名帶姓」，坦言自己強忍眼淚，「今天有你們真的非常開心，謝謝，我希望我還能唱，你們繼續聽」。她提到常有人好奇問她為什麼在台上活力源源不絕、為什麼有花不完的力氣，她說：「我也不知道原因，但我很享受這麼大的舞台，享受你們給我的反饋，我真的非常喜歡唱歌。」