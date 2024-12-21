我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登簽署開支法案 化解聯邦政府關門危機

英特爾股東提告 要討回前執行長基辛格2億元薪酬

張惠妹「三天三夜」觀眾全起身狂跳 記者實測「不會晃」

記者林士傑／即時報導
張惠妹大手筆砸5億空降台北大巨蛋。(聲動娛樂提供)
張惠妹大手筆砸5億空降台北大巨蛋。(聲動娛樂提供)

藝人張惠妹（阿妹）砸下5億台幣（約1.6億美元），21日空降台北大巨蛋連辦5場「ASMR Maxxx @ Taipei Dome」世界巡演，37分鐘的壓軸橋段跳好跳滿，唱到「三天三夜」時全場起身狂跳，記者位於B2搖滾區實測，真的不會晃，此外台北大巨蛋也發文表示看台區同時跳動時，最大變位僅為3.75公分，低於結構允許的6公分，處於合理安全範圍之內。

37分鐘的壓軸橋段由「跳進來」揭開序幕，阿妹一登場就掀起高潮，演唱「我要飛」時搭上花350萬打造的心型熱氣球，自舞台左側起飛，繞場大巨蛋一圈並帶來「渴了」，拉近跟看台區的觀眾距離，她笑說：「沒有想到我能飛那麼高」，而熱氣球每場需要充氣、消氣，單晚充氣費用為80萬，含成本合計750萬，只出現2首歌、6分鐘，是大巨蛋場的專屬彩蛋。

當她準備演唱「前進烏托邦」時，提醒看台區觀眾掏出紀念品大禮包中彩帶，邀請大家拋出勝利紅色彩帶，也希望由搖滾區的歌迷拍攝過程，乖乖聽話的歌迷全都轉向背對阿妹，她唱了幾句後發現不對：「還沒啦！看這邊！看我！看我！」接近尾聲時，看台區一起拋出勝利彩帶，畫面美不勝收。

全場觀眾在「三天三夜」狂跳之後仍不願離去，阿妹驚喜安可演唱「連名帶姓」，坦言自己強忍眼淚，「今天有你們真的非常開心，謝謝，我希望我還能唱，你們繼續聽」。她提到常有人好奇問她為什麼在台上活力源源不絕、為什麼有花不完的力氣，她說：「我也不知道原因，但我很享受這麼大的舞台，享受你們給我的反饋，我真的非常喜歡唱歌。」

今晚是「ASMR Maxxx @ Taipei Dome」世界巡演的首場，也是她初登大巨蛋，她的情緒錯綜複雜，掏出真心話之外，興奮表示：「我人來瘋！High起來不會讓你們回家的，而且今天才第一場，明天還有耶！」最後加碼「記得」一曲，她溫馨喊話「珍惜我們身邊的人」，最後散場時螢幕出現「壓力測試完畢」的字幕。

張惠妹走到延伸舞台，拉近跟觀眾席的距離。(聲動娛樂提供)
張惠妹走到延伸舞台，拉近跟觀眾席的距離。(聲動娛樂提供)
張惠妹相當重視初登大巨蛋的演出。(聲動娛樂提供)
張惠妹相當重視初登大巨蛋的演出。(聲動娛樂提供)
張惠妹在台北大巨蛋連辦5場「ASMR Maxxx @ Taipei Dome」世...
張惠妹在台北大巨蛋連辦5場「ASMR Maxxx @ Taipei Dome」世界巡演。(聲動娛樂提供)
張惠妹初登大巨蛋，散場時螢幕出現「壓力測試完畢」的字幕。(讀者提供)
張惠妹初登大巨蛋，散場時螢幕出現「壓力測試完畢」的字幕。(讀者提供)

氣球

上一則

魷魚遊戲第2季來了 陳其邁扮孔劉 萬人派對點亮愛河灣

延伸閱讀

直擊／張惠妹大巨蛋開唱 周杰倫花籃藏哏 小S又出招

直擊／張惠妹大巨蛋開唱 周杰倫花籃藏哏 小S又出招
張惠妹不藏了甜認開心 13年男友帥氣露面

張惠妹不藏了甜認開心 13年男友帥氣露面
張惠妹大巨蛋開唱 寵粉想加場 經紀人直呼別鬧了

張惠妹大巨蛋開唱 寵粉想加場 經紀人直呼別鬧了
徐若瑄罹癌忍淚吐心聲 曾擔心不能再唱 台下聽到哭

徐若瑄罹癌忍淚吐心聲 曾擔心不能再唱 台下聽到哭

熱門新聞

劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
劉詩詩（左）和吳奇隆屢傳婚變。圖／摘自微博

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

2024-12-19 13:24
黃聖依（左）被周星馳欽點演出「功夫」。新華社資料照片

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

2024-12-17 13:27
秦漢、林青霞早年曾有一段苦戀。(本報資料照片)

與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見

2024-12-13 19:00
秦漢(右)、林青霞早年曾有一段苦戀。(本報資料照片)

有內幕？秦漢兒子爆料：爸與林青霞分手 一夕人財兩失

2024-12-14 01:29
楊冪(左二)領著郭采潔(右二)、郭碧婷(左一)、謝依霖(右一)組成的「時代姐妹花」走紅毯。(取材自微博)

遲遲不出場？ 楊冪被質疑「紅毯搶壓軸」劉詩詩救火…

2024-12-16 21:30

超人氣

更多 >
天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬
這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單
不必花大錢翻修房子 八種簡單方式省下可觀電費

不必花大錢翻修房子 八種簡單方式省下可觀電費
紐約多家連鎖零售店相繼關門 這三品牌愈來愈難找到

紐約多家連鎖零售店相繼關門 這三品牌愈來愈難找到
浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞