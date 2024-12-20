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王鶴棣迎26歲生日公開「喜訊」：今年我最期待

記者趙大智／即時報導
王鶴棣最期的就是自己主演的「大奉打更人」即將於Disney+正式上線。圖／Disney+提供
王鶴棣最期的就是自己主演的「大奉打更人」即將於Disney+正式上線。圖／Disney+提供

中國男星王鶴棣今天迎來26歲生日，而他主演的「大奉打更人」也即將上線，該劇在騰訊累積超過400萬的預約觀看人數，也被譽為繼「慶餘年」後最受期待。王鶴棣說：「這是今年我最期待的一部劇。」Disney+ 正式宣布將於12月30日在平台上線。

「大奉打更人」改編自同名網路小說，並由王鶴棣飾演穿越到大奉王朝的現代警察「許七安」、以及田曦薇飾演大奉二公主「臨安」。更找來演員劉奕君（曾出演「琅琊榜」）飾演打更人衙門的統領「魏淵」，晏紫東（曾出演「平凡之路」）飾演許七安的表弟「許新年」，有小張柏芝之稱的毛曉慧（曾出演「仙劍奇俠傳四」）飾演大奉長公主「懷慶」，還有劉美含、張淼怡、陳意涵等。

王鶴棣在劇中將本色出演也讓「大奉打更人」從前導預告開始就「笑」果不斷，在今日最新釋出的定檔預告中，也能看見王鶴棣眉頭深鎖，為了守護老百姓正面對決所有困難，揮舞刀劍帥出新高度，而他作為現代警察「許七安」，在預告一開始竟被視作罪犯，甚至即將被腰斬，「大奉打更人」將如何重現原著小說中盤根錯節的推理劇情、細膩深刻的人物刻劃、以及王者逆風翻盤的超爽開掛人生，粉絲們可以開始期待作品上線。

「大奉打更人」改編自網路小說作家賣報小郎君的同名小說，該作曾拿下「年度最佳作品」、「年度男頻人氣十強」、「年度東方幻想題材作品」及「年度影視改編期待作品」4項稱號，故事講述一個從現代來到大奉王朝的熱血青年許七安（王鶴棣 飾），想透過先進的思維和知識改變人生，卻終是別人棋盤上的一枚棋子，慢慢他懂得了命運的饋贈，決心蛻變成棋手，開拓引領一個嶄新的大奉世界。

除了「大奉打更人」將加入Disney+ 強大的華語影視娛樂作品陣容外，觀眾們還可以在Disney+獨家觀看「腦筋急轉彎」延伸影集「夢境製片廠」，揭密萊莉腦中「夢境製片廠」不為人知的製片廠工作日常；改編自姜草1.5億觀看數的同名熱門網路漫畫，霸榜台韓香港冠軍、全球點擊收視亞軍，眾多藝人都在看、網評2024最佳神劇的「照明商店」等超豐富迪士尼、皮克斯、Stars 等6大品牌旗下的獨家作品，都已在Disney+獨家熱播中。

王鶴棣（左）搭95人氣小花田曦薇突破400萬預約觀看，「棣久田長CP」即將強勢登...
王鶴棣（左）搭95人氣小花田曦薇突破400萬預約觀看，「棣久田長CP」即將強勢登陸。Disney+圖／Disney+提供

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