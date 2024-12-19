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台紀錄片「蝠路雙全」國際爭光 德國、加拿大獲獎肯定

記者陳穎／即時報導
蝙蝠都是黃昏離開洞穴，外出覓食。圖/尖端公司提供
蝙蝠都是黃昏離開洞穴，外出覓食。圖/尖端公司提供

「蝠路雙全」是鄧文斌導演和他的團隊今年完成的作品，在德國加拿大接連獲獎，公路單位與蝙蝠友善共存的故事，搬上國際舞台，讓世界再度看見台灣。

由鄧文斌導演和他製作團隊為交通部公路局北區養護工程分局所製作的紀錄片「蝠路雙全」紀錄片獲自然無國界國際電影節（德國影展）野生動物類自然紀錄片獎及榮譽全球電影競賽（加拿大影展）紀錄片短片獎。

該片透過紀錄片手法，以北部濱海公路為背景，在北部濱海公路約75K的路旁不遠處的山邊，有一處天然的洞穴，是臺灣現今已知最大的蝙蝠洞，鄧文斌導演形容這個蝙蝠洞是女兒圈，洞內全部都是母蝠，每年的5、6月，會有數十萬隻雌性摺翅蝠，個個身懷六甲，為了繁衍下一代而來到這個洞穴產子育幼，一直要到8、9月幼蝠長大後才離開。

這段日子，牠們在蝙蝠洞棲息、夜晚外出獵食哺育幼蝠，看似安全的天然堡壘卻潛藏殺機，由於洞口附近是公路，高速通過的車輛常造成強烈氣流，嚴重威脅到蝙蝠進出洞穴的安全，許多年幼的個體更常在外出的過程中命喪輪下。

面對這樣的生態危機，平日負責該路段養護工作的交通部公路局北區養護工程分局，做了許多具體措施，提醒駕駛人降低車速。導演鄧文斌說，拍蝙蝠是一個辛苦又危險的工作，他很感佩交通部的公路單位對環境保護這麼有心。他說很不容易。

鄧文斌說，這也是一項極危險的任務，因蝙蝠洞通風不良，黑暗深不可測，洞有大、有小，有高有低，有時要側身或爬行才能進去，地上又是布滿了蝙蝠的糞便，對他來說拍攝工程，是一場歷險記。而地上沼氣味道很濃，本來入洞要帶氧氣罩，限於經費有限，他只能戴幾層含碳的口罩，鄧文斌導演和工作人員每次出洞時，全身都是蝙蝠糞便的味道。

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