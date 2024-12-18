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「吃我進口水果和零食」 杜淳妻子點評住家阿姨再惹議

娛樂新聞組／即時報導
杜淳的妻子王燦點評住家保母分寸問題，再度引發爭議。（取材自微博）
杜淳的妻子王燦點評住家保母分寸問題，再度引發爭議。（取材自微博）

大陸知名男星杜淳的妻子王燦再次引發網友熱議；王燦發長文吐槽家中保母「吃我的進口水果和零食」，她覺得「邊界感非常重要」，「不能太不把自己當外人」；引發網友一面倒，留言吐槽王燦太計較，「第一次看到那麼小氣的明星老婆」，王燦也不示弱一一回懟。

綜合媒體報導，王燦點評住家阿姨的分寸感，先是討論朋友辭退保母的原因，再提到自己接觸過的兩個住家阿姨；一個從來不吃自家的任何東西，相處起來毫無壓力，另一個就是雇主吃什麼她也吃，還吃家裡進口水果、牛肉乾等，基本上從來不打招呼。

王燦表示「雖然人人平等」，「但是工作上還是雇主和員工關係」，「我還是覺得邊界感非常重要」，「不能太不把自己當外人」。王燦本以為，自己作為委屈的那一方，應該會受到廣大網友的安慰和共情，但萬萬沒想到，網友幾乎清一色的認為王燦問題很大，直接在評論區批評王燦。

杜淳和妻子王燦經常掀起話題登上熱搜。（取材自微博）
杜淳和妻子王燦經常掀起話題登上熱搜。（取材自微博）

大批網友留言吐槽王燦太計較，有網友稱「吃飯如果也要計較她吃得多，那還是別找阿姨了」，有網友覺得，王燦雖然沒錯， 但作為公眾人物，這些事拿出來說嘴確實格局小了，還有網友還吐槽王燦利用流量欺負他人。

據報導，面對網友鋪天蓋地指責，王燦也不甘示弱，直接下場與網友對線，每一句指責、吐槽和質疑，她都一一回懟，導致事態進一步升級，連帶杜淳都受到不少的批評。

早前王燦分享在品牌專櫃遭歧視、冷暴力經過，一度上了熱搜冠軍。

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