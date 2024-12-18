「繁花」名列8大爆款 辛芷蕾回頭戲拍到抽筯 質疑王家衛

辛芷蕾面對大量的走路、回眸戲，拍到背抽筋。圖／緯來戲劇台提供

由國際導演王家衛執導、擔任總監製，網羅大咖演員的電視劇「繁花 」，成為「搜狐」盤點中國娛樂今年八大爆款劇之一，討論度最高，其中演員辛芷蕾在劇中飾演至真園老闆，與胡歌 發展一段曖昧情，辛芷蕾說，拍攝時不太知道人物脈絡關係，拍完後看劇才知道原來演了這樣一個角色。

王家衛看了辛芷蕾參演的「綉春刀2：修羅戰場」後找她來聊聊，原本辛芷蕾自認應該不會獲得角色，在導演面前自我介紹半小時就說要走了，當場讓王家衛有點錯愕，直到確認自己獲得角色，她坦言，演出角色「李李」其實有點茫然，因不知導演要的是什麼，只好不停地嘗試不同版本演出，拍攝該劇三年期間，她還演了場獨角戲的舞台劇 ，獨撐2小時，回到「繁花」劇組，才知導演要她「做自己」。