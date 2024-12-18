江蕙開唱為何不選大巨蛋？體貼歌迷原因曝光

江蕙封麥九年後確定復出，明年歌迷有望看到她精采演出。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）

二姐江蕙封麥10年，今（18）日宣布「2025 江蕙演唱會」明年北高雙蛋共有20場演出，明年7月11日至26日高雄巨蛋開唱，台北小巨蛋則是8月8日至9月1日。其實二姐各場地都詢問過，包括大巨蛋，為何最後仍選擇台北小巨蛋？其實，除了和她的表演形式有關，也是體貼年長觀眾。

江蕙日前在周杰倫 大巨蛋擔任第1和第3場的嘉賓，對大巨蛋的狀況稍有了解，但主辦單位寬宏藝術考量二姐表演形式並非聲光、唱跳，而是呈現美聲，加上歌迷年齡層較高，大巨蛋雖大，但看台區距離舞台非常遠，長者觀眾看台上歌手如針般大小，實在吃力；此外，場地放大，廁所距離也更遠，種種顧慮下，還是選擇小巨蛋，而二姐也完全尊重主辦單位的考量。

這次「2025 江蕙演唱會」特別感謝長期與江蕙攜手做公益的「全聯福利 中心」擔任演唱會的獨家冠名贊助商，其中也暗藏洋蔥！在封麥的10年間，二姐自身遭遇重大疾病，更能感同身受病人與醫療人員的需求與辛勞，透過醫療界大老北榮總院長陳威明先生，聯繫全台所有偏鄉醫院，與全聯福利中心一同攜手做公益，捐贈相關醫療器材已超過新台幣8千萬，捐贈醫療器材跟病床給資源缺乏單位，捐贈單位更遍及全省、花東地區及離島地區。

年關將近，相關醫療體系在年節時都會有人員及資源上的短缺，相關醫護人員得知二姐江蕙的捐贈，更紛紛拍下影片感謝二姊的暖心與愛心。知情人士透露，二姐這次重返舞台，除了希望繼續傳遞溫暖歌聲，也希望發揮自己的影響力拋磚引玉，邀請大家一起關懷社會，傳遞正能量。