唯一認愛男友…劉亦菲10年前約會宋承憲視頻被挖出 衝熱搜

劉亦菲（左）和宋承憲當年的戀情備受關注。（取材自微博）

有「神仙姐姐」美稱的大陸女星劉亦菲 ，近期主演的「玫瑰的故事」受到好評，人氣再度攀升，在年末各種娛樂盛典中也頻頻刷屏；但此時她與韓星宋承憲過往甜蜜片段被挖出，關鍵字「劉亦菲宋承憲早期約會視頻」衝熱搜，有網友直呼回憶殺，「顏值好般配」，也有粉絲覺得蹊蹺。

劉亦菲與大11歲的男星宋承憲，2014年因合作電影「第三種愛情」結緣，並在2015年8月承認兩人「剛開始交往」，這段中韓戀當時備受外界矚目；曝光的早期約會視頻」中，劉亦菲一頭長直髮，藍色上衣搭配白色短裙，露出一雙修長美腿，模樣相當清純，與宋承憲相當般配。

宋承憲是劉亦菲出道後唯一認愛的男朋友，熱戀期間還傳出劉亦菲飛到韓國替男友慶生，不過戀情維持3年，2018年宋承憲公司拋分手震撼彈，網上也有傳聞稱兩人是業界常見的「合約情侶」。

最近劉亦菲私生活動態頻頻曝光，先是與多年老搭檔經紀人陳金飛聚餐被拍，然後又是與宋承憲多年前的早起約會視頻曝光，雖然不算黑料，但多少讓人覺得不和諧，畢竟分手不是開心的事。