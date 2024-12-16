翻唱曾獲柾國翻牌 台灣女孩入圍Music PEI Award兩大獎

Bettii杯緹2024年發表首張同名創作專輯「Bettii 杯緹」。圖／時大音樂提供

來自台灣的新人歌手Bettii杯緹今年發表的首張同名創作專輯「Bettii 杯緹」，日前入圍加拿大 Music PEI Award的「最佳新人」及「年度最佳單曲」兩項大獎，意義非凡。 Bettii笑說：「第一時間因為人在公共場合，所以我只能先在內心大尖叫！」表示會更有動力面對接下來的挑戰。

Bettii最近也為TVBS原創劇集「祕書俱樂部」演唱插曲「我就要愛你」，並錄製小提琴及分享新生活，表示身為「大I人」的自己可說盡了全力跟新同學們聊天；還在課程中收穫許多能量，透露期末結束後會回台北跟大家見面。

新作獲得加拿大Music PEI Award肯定，Bettii笑彎了眼：「最近忙碌憂鬱的日子彷彿被點亮了一樣！」她笑說當時知道入圍消息，正好人在學校期末演出的彩排，她只能看著手機在心裡大聲尖叫，Bettii說：「當天早上是學校期末表演，但一直透過線上關注，當在網路上看自己被提名，內心很開心，也覺得很不真實，對我來說意義重大，非常感謝！」

Bettii早前翻唱南韓 天團防彈少年團的「Seven」被成員田柾國（楨國、Jung Kook）翻牌，甜美長相也引發網友討論。目前人在加拿大展開全新校園生活，Bettii也分享自己的大學生活比預期忙碌許多：「作業也好多好多、報告也好多好多，因為是音樂表演系，所以有更多時間需要去練團還要自主練習，不過這種充實其實蠻快樂的，但我還是比較喜歡跟自己獨處，所以人際關係基本上還是蠻清靜的。」開玩笑表示自己其實是邊緣人。