台「整形皇后」罹癌現況曝光 做拉皮手術「沒臉見人」

顧婕與走秀的孩子們合照。圖／顧婕提供

台灣「整形皇后」顧婕今年5月宣佈罹患直腸癌4期，11月底為了挽回昔日容顏，前往診所進行三層拉皮手術，術後臉部非常腫，至今仍未完全消退，但她為了力挺昔日好友Amy，昨天特地現身「亞太兒童時裝周」活動；不過她怕腫臉見人，特地戴上墨鏡與口罩 ，才敢現身，並預告：「目前仍在恢復中，估計一月底可以讓大家看到美美的我。」

顧婕手術後的臉尚未恢復，仍是帶著有點腫的臉出席活動，她也表示：「因為亞太兒童時裝周活動負責人Amy，是我十多年來的朋友，也會跟她合作辦活動，自己的朋友要支持，而且我因為要讓臉復原，已經推掉兩場尾牙，一場台南的婚禮，損失將近百萬元。」自認「無臉見人」。

除了力挺好友的目的外，顧婕也說：「因為我剛出道的時候，當時去學了美姿美儀課程，才拍了人生第一部電影，女生有好的儀態很重要，我們的教育很缺乏美育這一塊，所以也是幫忙推廣美學這個領域。」顧婕也稱讚小朋友走秀很有大將之風，可惜自己沒有生小孩，否則也要讓孩子訓練好美的教育。