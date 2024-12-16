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台「整形皇后」罹癌現況曝光 做拉皮手術「沒臉見人」

記者林怡秀／即時報導
顧婕與走秀的孩子們合照。圖／顧婕提供
顧婕與走秀的孩子們合照。圖／顧婕提供

台灣「整形皇后」顧婕今年5月宣佈罹患直腸癌4期，11月底為了挽回昔日容顏，前往診所進行三層拉皮手術，術後臉部非常腫，至今仍未完全消退，但她為了力挺昔日好友Amy，昨天特地現身「亞太兒童時裝周」活動；不過她怕腫臉見人，特地戴上墨鏡與口罩，才敢現身，並預告：「目前仍在恢復中，估計一月底可以讓大家看到美美的我。」

顧婕手術後的臉尚未恢復，仍是帶著有點腫的臉出席活動，她也表示：「因為亞太兒童時裝周活動負責人Amy，是我十多年來的朋友，也會跟她合作辦活動，自己的朋友要支持，而且我因為要讓臉復原，已經推掉兩場尾牙，一場台南的婚禮，損失將近百萬元。」自認「無臉見人」。

除了力挺好友的目的外，顧婕也說：「因為我剛出道的時候，當時去學了美姿美儀課程，才拍了人生第一部電影，女生有好的儀態很重要，我們的教育很缺乏美育這一塊，所以也是幫忙推廣美學這個領域。」顧婕也稱讚小朋友走秀很有大將之風，可惜自己沒有生小孩，否則也要讓孩子訓練好美的教育。

而Amy(王雅美)推廣讓孩子們接觸美育的原因是，「現在的孩子都只是看手機跟平板，也要懂得展現自己，讓他們參加比賽，有努力的目標有榮譽感，也找品牌贊助，讓孩子們學習走秀，這時候他們就不是自己，而是品牌的模特兒，要把所學展示出來，我們甚至讓孩子們拍MV，也跟澳門、香港、日本、新加坡跨國合作，也有專業課綱，也是專業模特兒來指導，我們也是台北市文化局的指導單位，孩子們從4歲到10多歲，都可以在舞台上秀出自己的所學。」

顧婕戴帽子又戴太陽眼鏡，更戴上口罩深怕被看到術後的臉，只敢露美腿。圖／顧婕提供
顧婕戴帽子又戴太陽眼鏡，更戴上口罩深怕被看到術後的臉，只敢露美腿。圖／顧婕提供

新加坡 澳門 口罩

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