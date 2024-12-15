才刪認愛文 … 黃曉明百科資料顯示 葉珂成「前女友」

黃曉明的戀情風波直接影響到他的新電影。(取材自微博)

大陸男星黃曉明 9月才在社交平台寫下「大家別猜啦，我們在一起了」，霸氣認愛網友女友葉珂，沒想到短短兩個多月時間，兩人風雨不斷，黃曉明先是被發現刪除認愛貼文，近日，在百科黃曉明的個人資料中，葉珂身分從「女友」被改為「前女友」，再度引發熱議。

黃曉明自從公開與葉珂的戀情後，受到網友極大關注。葉珂直播時的言論更是掀起巨大波瀾，包括「名媛培訓班」傳聞、評論「伍佰 歌曲猥瑣」、自稱「從小不在學校上廁所」等均遭到吐槽，甚至一度被衍生出網路新詞「珂學」。黃曉明因此被質疑眼光有問題，背負極大壓力。

此風波直接影響到他的新片「戴假髮的人」，令這部投資 上億人民幣的電影，上映9天就被下架，總票房僅410多萬人民幣。就算黃曉明在首映時眼眶泛紅，鞠躬道歉，也無濟於事。

近日，有眼尖的網友發現，黃曉明在百科的「人物關係」一欄，葉珂已從「女友」變成了「前女友」，此外，有網友爆料，葉珂百科更新，黃曉明也成「前男友」。雖然當事人沒有正面回應，但種種跡象顯示兩人似乎已經分手。