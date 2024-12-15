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紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

克里斯洛克回歸周六夜現場 大開時事辛辣玩笑

世界新聞網王若馨／即時報導
喜劇明星克里斯洛克(Chris Rock)回鍋14日的「周六夜現場」節目，開了眾多時事玩笑，包括聯合健保命案、候任總統川普、拜登總統、富豪馬斯克等統統沒放過。(擷自YouTube@Saturday Night Live)
喜劇明星克里斯洛克(Chris Rock)回鍋14日的「周六夜現場」節目，開了眾多時事玩笑，包括聯合健保命案、候任總統川普、拜登總統、富豪馬斯克等統統沒放過。(擷自YouTube@Saturday Night Live)

喜劇明星克里斯洛克(Chris Rock)回鍋在14日的「周六夜現場」節目出場，開了眾多時事玩笑，包括聯合健保命案、候任總統川普拜登總統、富豪馬斯克等統統沒放過。

「周六夜現場」今年歡慶節目50周年，洛克在1990年至1993年期間因在「周六夜現場」的表演而聲名鵲起。

對於聯合醫療保健公司執行長湯普森(Brian Thompson)命案，洛克說：「我真的為這個家庭感到難過。每個人都在關注孟喬內(Luigi Mangione)的英俊外表。如果他看起來像喬納希爾(Jonah Hill，註：周六夜現場主持人)，就不會有人在乎了，他會被直接送上電椅。」

「他殺了一個人——一個有家庭、有孩子的人。我對聯合健保執行長表示哀悼。這是一個真實的人，你了解嗎？」洛克說。

「但你也必須說，你知道的，有時毒販會被槍殺嘛。」

洛克還開自己族裔玩笑，「這對黑人來說實在不是個好過的年，看看賀錦麗(Kamala Harris)、吹牛老爹(Diddy)…。」

接著他把炮口對向保羅(Jake Paul)和泰森(Mike Tyson)的拳擊比賽，「還有傑克保羅，這老兄是哪位啊？這個27歲的人一拳打在一個60歲男人的臉上，白人要把自己貶低到這個地步嗎？他的下一個對手還能是誰，摩根費里曼(morgan freeman)？」

候任總統川普承諾的積極驅逐政策，也遭到了洛克的揶揄，他說：「梅南德茲兄弟(Erik and Lyle Menendez，註：因弒雙親案而聞名)即將出獄——正好趕上被驅逐出境。你們這些拉美裔謀殺犯！」

他還說：「不過，川普正在與世界上排名第一的非裔美國人合作。是的，就是世界上最富有的非裔美國人：馬斯克(Elon Musk，註：馬斯克生於南非)。」

拜登總統也沒有被放過，他談到拜登特赦兒子杭特，說：「拜登或許走路緩慢、說話遲緩，但他還是能對大家比中指的！」

「但是，世界上有誰不會特赦自己的兒子呢？除了梅南德茲兄弟的父母之外。」

影片來源：YouTube@Saturday Night Live

拜登 馬斯克 川普 健保 非裔

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