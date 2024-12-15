日夯團「鬍子男」抵台開唱 70億級串流歌單嗨翻粉絲

日本搖滾樂團「Official髭男dism」15日登上台北小巨蛋開唱，吸引1.1萬名歌迷朝聖，最後還用中文相約「下次再見」，承諾未來一定會再到台北開唱。（渡邉一生提供/中央社）

日本 億級夯團「Official髭男dism」今天登上小巨蛋開唱，吸引1.1萬名歌迷朝聖，終於實現在台開唱願望，寵粉的他們一連演唱多首歌曲，台北場歌單在音樂串流平台總播放至少達70億次。

由主唱兼鍵盤手藤原聰、吉他手小笹大輔、貝斯手楢崎誠、鼓手松浦匡希4名成員組成的「Official髭男dism」在台北小巨蛋舉辦「OFFICIAL HIGE DANDISM ASIA TOUR 2024-Rejoice-」巡演最終場，首次來台開唱，他們對於台北小巨蛋能塞滿驚喜又感動，沒想到5年前到台灣拍MV，當時就想著要到台灣開唱，5年後竟能在這麼大場地舉辦演唱會。

演唱會以夯曲Pretender揭開序幕，全場演唱包括動畫「東京復仇者」、「SPYxFAMILY間諜 家家酒」及日劇 silent主題曲Subtitle、「戀愛可以持續到天長地久」主題曲共18首歌曲，台北場歌單在音樂串流平台總播放達70億次，相當驚人。

有趣的是，「Official髭男dism」熟記「台北小巨蛋不能跳的守則」，主唱藤原聰要全場站起來的同時還要再三強調「不要跳喔！！」逗趣的互動讓現場笑聲連連。

藤原聰在演唱會大喊：「我們是鬍子男！這次是我們的復活巡演，因為有你們，我們才能復活。既然復活了，我們會繼續成為最棒樂團」，最後還用中文相約「下次再見」，承諾未來一定會再來台北開唱；貝斯手楢崎誠則意外用中文大喊：「我喜歡打麻將！一二三四五六七八九！」還邀粉絲有機會一起打麻將。