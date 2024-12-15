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歐陽靖失婚、譚艾珍遭騙挨酸「太笨」 她再發文回應

記者陳慧貞／即時報導
歐陽靖公開媽媽遭詐騙過程，最近覺得豁然開朗。(圖／摘自臉書)
歐陽靖公開媽媽遭詐騙過程，最近覺得豁然開朗。(圖／摘自臉書)

資深藝人譚艾珍今年9月間遭詐騙98萬元，女兒歐陽靖日前發文公開媽媽遭詐騙過程，引發網友熱議，針對有部分民眾覺得譚艾珍遭詐騙「誰叫妳太笨？」，歐陽靖今(15)日再度透過臉書回應：「什麼都說出來之後，最近覺得豁然開朗。」認為公開此事能警示到一些人：「跌跤不可怕、不丟臉，也不奇怪，生命一樣能繼續，一樣會有陽光。」

歐陽靖自嘲自己失婚、媽媽則詐騙，堪稱是「不聰明的母女檔」，且都是很容易被輿論檢討的受害對象類型，在此情況下，要坦然公開自己的遭遇和心路歷程，必須得面對極大的壓力。對於有人覺得「誰叫妳太笨？」、「怎麼會被騙？」、怎麼會相信這種人？」的質疑，歐陽靖認為：「有時候會想，如果我們當初都選擇不公開，而是扮演好精明的假面人設，是不是一切都會比較順利？『誠實』難道是笨上加笨嗎？」

她深信每人都有跌跤的機會，公開自己跌跤的糗樣，或許能帶給別人力量，認為告訴別人「坑洞」在哪裡，一定能警示到一些人，即使摔得鼻青臉腫，「但沒關係，爬起來擦一擦，繼續一拐一拐地向前走。」或許還是會有人酸言酸語：「早就知道啦！那麼大坑看不到，是瞎了嗎？」她仍認為：「摔跤了也不可怕、不丟臉，不奇怪，因為生命一樣能繼續，一樣會有陽光。」文末並祝福大家一切平安、逢凶化吉。

譚艾珍。(圖／摘自臉書)
譚艾珍。(圖／摘自臉書)

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