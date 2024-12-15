王偉忠辦「喜事」 超大咖高中同學侯友宜來了

曾國城觀賞「一村喜事」。圖／金星文創提供

王偉忠監製的舞台劇 「一村喜事」搭配獨特的眷村菜辦桌，今年在新北市空軍三重一村連演10場圓滿落幕，昨晚（14日）最後壓軸千秋場，新北市長侯友宜 、曾國城都是座上嘉賓，侯市長還擔任證婚人上台致詞，期待新人增產報國，帶給滿場觀眾驚喜，許多觀眾都說演出別開生面，很開心，「明年還要再來！」

侯友宜市長打趣，劇本時空背景是民國68年，當年他還是警大學生，但現在以新北市長身份期待新人早生貴子！似真似假的臨場發揮讓觀眾掌聲不斷，還有自國外返台的民眾問坐在身邊的蔣偉文：「這是真的婚禮吧？連市長都來了！」而曾國城臨時應邀上台擔任新郎的表哥，他對著「表弟」笑說：「表弟！你知道你表哥是演藝圈的吧！」逗得全場大笑。

看著全場笑聲不斷，熱鬧滾滾，王偉忠說，喜事就是這樣，人越多、越熱鬧，算一算兩年演出下來，已約15000名觀眾看過「一村喜事」，他也開始想像明年的演出計畫。王偉忠透露，明年會以團聚、同樂為主題，希望能延續「情懷」，而且不只眷村背景，他覺得台灣就是一個大村子，下一回將加入各族群元素，菜單也會添上各地特色美食，希望透過演出傳遞台灣獨特的溫暖與人情味。

湯志偉在「一村喜事」飾演村長，今年他不只要唱劉文正 的歌，還加入急智歌王張帝的段落，每次開演前都非常緊張，深怕觀眾問出難題，但賓客一滿、氣氛一熱，他覺得這齣戲不是演出，是真的跟親朋好友一起辦喜事，大家都來送上祝福，心中滿滿都是感動。

而羅美玲飾演村長夫人，笑說上回第一次演出時自己身懷六甲，肚子越來越大，演唱西洋老歌組曲、敬酒時，都小心翼翼地移動；今年則覺得「身輕如燕」滿場飛，還有觀眾熱情幫唱，她開心的說，大家超熱情，真像回到部落參加婚禮，很好玩！