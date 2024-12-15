我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普回歸 觀察家：台灣須增國防支出並加強互動

未來一周美股3大觀察變數 美股長線表現可期

王偉忠辦「喜事」 超大咖高中同學侯友宜來了

記者陳慧貞／即時報導
曾國城觀賞「一村喜事」。圖／金星文創提供
曾國城觀賞「一村喜事」。圖／金星文創提供

王偉忠監製的舞台劇「一村喜事」搭配獨特的眷村菜辦桌，今年在新北市空軍三重一村連演10場圓滿落幕，昨晚（14日）最後壓軸千秋場，新北市長侯友宜、曾國城都是座上嘉賓，侯市長還擔任證婚人上台致詞，期待新人增產報國，帶給滿場觀眾驚喜，許多觀眾都說演出別開生面，很開心，「明年還要再來！」

侯友宜市長打趣，劇本時空背景是民國68年，當年他還是警大學生，但現在以新北市長身份期待新人早生貴子！似真似假的臨場發揮讓觀眾掌聲不斷，還有自國外返台的民眾問坐在身邊的蔣偉文：「這是真的婚禮吧？連市長都來了！」而曾國城臨時應邀上台擔任新郎的表哥，他對著「表弟」笑說：「表弟！你知道你表哥是演藝圈的吧！」逗得全場大笑。

看著全場笑聲不斷，熱鬧滾滾，王偉忠說，喜事就是這樣，人越多、越熱鬧，算一算兩年演出下來，已約15000名觀眾看過「一村喜事」，他也開始想像明年的演出計畫。王偉忠透露，明年會以團聚、同樂為主題，希望能延續「情懷」，而且不只眷村背景，他覺得台灣就是一個大村子，下一回將加入各族群元素，菜單也會添上各地特色美食，希望透過演出傳遞台灣獨特的溫暖與人情味。

湯志偉在「一村喜事」飾演村長，今年他不只要唱劉文正的歌，還加入急智歌王張帝的段落，每次開演前都非常緊張，深怕觀眾問出難題，但賓客一滿、氣氛一熱，他覺得這齣戲不是演出，是真的跟親朋好友一起辦喜事，大家都來送上祝福，心中滿滿都是感動。

而羅美玲飾演村長夫人，笑說上回第一次演出時自己身懷六甲，肚子越來越大，演唱西洋老歌組曲、敬酒時，都小心翼翼地移動；今年則覺得「身輕如燕」滿場飛，還有觀眾熱情幫唱，她開心的說，大家超熱情，真像回到部落參加婚禮，很好玩！

「一村喜事」由時藝多媒體、金星文創聯合主辦，全民大劇團執行，獨特的「沉浸式辦桌喜劇」已傳出口碑，台中眷村長大的五姐妹約好從美國、加拿大、紐西蘭的僑居地回台團聚，指定要來看「一村喜事」，直呼：「真的有回到村子的感覺！」還有許多公司包桌同樂，每場都有觀眾自備蛋糕來慶祝生日，甚至有一組同學會包桌，帶著聖誕元素裝飾餐桌，還在身上別上「新人」「花童」「招待」的胸花名條，幫自己加戲。

沉浸式辦桌喜劇「一村喜事」廣受觀眾喜愛。圖／金星文創提供
沉浸式辦桌喜劇「一村喜事」廣受觀眾喜愛。圖／金星文創提供
新北市長侯友宜觀賞「一村喜事」，被請上台擔任婚禮證婚人。圖／金星文創提供
新北市長侯友宜觀賞「一村喜事」，被請上台擔任婚禮證婚人。圖／金星文創提供
曾國城（右起）、王偉忠、蔣偉文觀賞沉浸式辦桌戲劇「一村喜事」。圖／金星文創提供
曾國城（右起）、王偉忠、蔣偉文觀賞沉浸式辦桌戲劇「一村喜事」。圖／金星文創提供
侯友宜市長與「一村喜事」監製王偉忠是高中同學。圖／金星文創提供
侯友宜市長與「一村喜事」監製王偉忠是高中同學。圖／金星文創提供
曾國城觀賞「一村喜事」擔任喜宴賓客上台致詞。圖／金星文創提供
曾國城觀賞「一村喜事」擔任喜宴賓客上台致詞。圖／金星文創提供

侯友宜 劉文正 台劇

上一則

遭影射對前輩不禮貌 林襄吐18字洩心聲

延伸閱讀

王金平兩岸和平倡議 侯友宜：交流要對等用和平往前走

王金平兩岸和平倡議 侯友宜：交流要對等用和平往前走
胡瓜跨年領軍 自曝我沒擠走徐乃麟、曾國城

胡瓜跨年領軍 自曝我沒擠走徐乃麟、曾國城
胡瓜除夕「鬧失蹤」 曾國城急代班

胡瓜除夕「鬧失蹤」 曾國城急代班
民調：6都市長欣賞度盧秀燕第一 黃偉哲墊底

民調：6都市長欣賞度盧秀燕第一 黃偉哲墊底

熱門新聞

秦漢、林青霞早年曾有一段苦戀。(本報資料照片)

與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見

2024-12-13 19:00
「捨不得星星」中，張新成(右)和王玉雯為戲披婚紗。圖／愛爾達電視 提供

王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心

2024-12-09 15:03
李昀銳將接替林更新原本的角色，演出「楚喬傳冰湖重生」。(取材自微博)

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

2024-12-08 06:00
BLACKPINK成員Jisoo連續三年稱霸「最美女星」排行榜。(路透)

2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜

2024-12-10 17:44
范冰冰（左起）當年跟趙薇一塊向瓊瑤賀壽。(本報資料照片)

不讓演「情深深雨濛濛」撕破臉 范冰冰首談瓊瑤：久未聯絡

2024-12-14 00:14
任嘉倫在「流水迢迢」中一人分飾兩角。圖／愛爾達電視 提供

古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終

2024-12-10 11:48

超人氣

更多 >
只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包

只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包
愈來愈多旅客不按登機證入座 霸占座位還說：我等一下就回去

愈來愈多旅客不按登機證入座 霸占座位還說：我等一下就回去
26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm
時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡
裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注

裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注