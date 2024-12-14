吾家有子初長成 17歲迷你彬成「彬家最帥男人」

迷你彬對表演有興趣。圖／小彬彬提供

45歲小彬彬（溫兆宇）受乾媽郭美珠提拔，進民視「台灣傳奇」擔任攝影師，最近17歲的二兒子迷你彬（溫玄煜）首次加入演出，演個小扒手。身高177公分的迷你彬眉清目秀，小時候曾到少林寺學武，也演過吳奇隆 的兒子，對表演比哥哥小小彬有更濃的興趣。

小彬彬跟第1任前妻生了2個兒子小小彬、迷你彬，兄弟相差2歲。小小彬2歲出道，5歲以「下一站幸福」暴紅，長久以來光芒似乎都聚焦在他身上。但迷你彬其實作品不少，曾跟哥哥合演大愛劇場，還去大陸跟陸毅、景恬拍電影「新媽媽再愛我一次」，與品冠合拍電影「平平安安find my Dad」，也跟吳奇隆合演電視劇「向著幸福前進」。

迷你彬高一時也曾自己跑去慈濟大愛試鏡，難怪小彬彬會說：「其實迷你彬拍的作品比哥哥還多。」迷你彬明年將從復興美工畢業，目標是考進世新大學，未來是否走演藝圈這條路，老爸很肯定：「會啊，一定會，他講的。」

這次演出「台灣奇案」，是應乾阿嬤製作人郭美珠之邀，但迷你彬比哥哥的台語還不輪轉，最後劇組還找了一位直播主持人TK搭檔，分擔台詞，預計演出4集左右。

迷你彬讀書之外，也在福勝亭打工賺生活費，無論買手機、耳機都不跟家裡拿錢，是個不讓老爸操心的孩子，平時最大娛樂就是打電玩，還加入明星棒球隊參與公益比賽。