陳綺貞無預警現身小巨蛋 遭TRASH爆「是新娘」

主唱阿夜（左）和陳綺貞合唱。記者王聰賢／攝影

成軍15年，樂團TRASH在歲末之際帶領萬名觀眾搭上「幸福的末班車」，主唱阿夜特別為過世6年的亡父安迪留下一個「保留席」，讓天上的爸爸也見證他的光榮時刻

TRASH首次的小巨蛋舞台規模龐大充滿氣勢，舞台、燈光、視覺、音響斥資近千萬打造。開場阿夜與頤原「閃現」在2樓觀眾席前的小舞台，頤原彈著鋼琴，阿夜緩緩唱起「世界盡頭」，讓粉絲驚喜不已。1萬張門票一開賣就秒殺，他們表示：「從以前就會把小巨蛋當成目標，覺得是一種指標。現在有種圓夢的感覺！」感謝一路上「小垃圾們」（粉絲名稱）的相挺。

為了首場萬人演出就達到心目中的想像與標準，TRASH事前訓練體力及健身，展開成軍以來最嚴格體能試煉，主唱阿夜更甚至狂瘦9公斤，頤原則增肌為體力預備；博文及魁剛也在飲食上也做了調整，經過一場演出的調整與準備，TRASH笑說：「我們這段時間可說是邁入成團以來最自律的日子！」

嘉賓陳綺貞現身令全場驚喜不已，TRASH說：「陳老師是我們一致都很想邀請來的嘉賓，覺得沒有什麼比在小巨蛋更適合請到她了！」陳綺貞也表示一直以來都時不時會關注TRASH的動向，能與TRASH合作是2024一個很開心的回憶。

陳綺貞以一襲寶藍色平口禮服優雅現身，貝斯手博文特地上前迎接她，她勾著博文的手一邊演唱「魚」，讓阿夜笑虧她是新娘，博文則是伴郎，更大讚她太美了。阿夜回想2年前在北流舉辦「精神時光屋」演唱會，當時陳綺貞自掏腰包買票低調入場，但他們都不知情，事後工作人員告知才發現。

陳綺貞笑說那年看了20多場演唱會，對TRASH的演出印象最深刻，「我相信大家跟我一樣，演唱會結束有一半的人不願意離開，我也是其中一個，好像心裡有什麼珍貴的東西被呼喚起來，覺得這4個人的魅力，北流已經裝不下了，應該要去更盛大的舞台，那個畫面就是今天，唯一不一樣的，我不知道我會在這裡，以為我會在觀眾席」，更感謝TRASH邀她參與演唱會。

阿夜也感動說終於圓夢和女神合唱，「我快忍不住，我快哭了，我跟老師見面，聽著她講這番話，一起創作這首歌」。陳綺貞也說「每個重要的時刻，你們都是一切的原因」。除了女神助陣，TRASH最重要的親朋好友們也都到場力挺，阿夜更特別介紹媽媽阿娥以及姊姊林吟蔚。

另外演唱「午夜夢迴」時，阿夜笑說「這首歌其實是寫給我當時的女朋友，她現在結婚了，是我的老婆」，突襲曬恩愛閃瞎全場；他也獻唱「不能說的秘密」，「應該有滿足到沒辦法去看周杰倫 的人吧？周杰倫演唱會很好看，必須說，讓我哭爆，但我覺得TRASH的演唱會也不差」。