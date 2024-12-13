郭雪芙熱戀老外突喊「先有後婚」情場事業兩得意

郭雪芙舉手投足都是熱戀中表現。記者趙大智／攝影

台灣藝人郭雪芙今天出席飾品活動，一襲粉紅露肩洋裝，熱戀中的她狂冒粉紅泡泡，鬆口聖誕節 已請假2個禮拜，跟老外男友歐洲雙宿雙飛，還甜喊他「Sweet heart」，是否趁機見對方爸媽？她未否認，萬一對方突然求婚？她嘴上說「不想有驚喜」，接著卻說不排斥先有後婚。

郭雪芙事業愛情兩得意，除了憑「此時此刻」入圍 金鐘獎獎最佳女主角，光今年2024年就接了8支廣告，推估至少3200萬（約合98.4萬美元）進帳。而她出道16年首認愛，對象就是這位年記小她一點的捲髮老外，但其他細節嘴超緊，叫什麼名字、是歐洲哪國人、做什麼工作全都絕口不提。好，那男友怎麼叫她？答案是洋腔洋調的喊她「薛富」，而不是英文名Puff，經紀Elsa笑說：「老外可能覺得叫食物（泡芙）很怪吧。」

能不能講出老外男友的2個優點？郭雪芙倒是沒想很久，也不打高空，還多送1個優點：「有耐心又善良，還有很帥！」

關於見雙方家長這題，郭雪芙習慣性的語焉不詳，只說不喜歡突然被求婚的那種「驚喜」，也不可能閃婚，但卻提到乾媽有建議「不用結婚也沒關係，先有個小孩」；那是否農曆年會帶男友見自己的家人，她則說：「應該不會，太早了、太快了，可能明年（2026年）的農曆年吧。」