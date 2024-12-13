我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

效法孟喬內恐嚇保險公司 42歲佛州婦人被捕遭起訴

防範簽帳卡詐騙 養成這些習慣可減少損失

台藝人性侵服刑 演「記憶中的味道」獲獎 申請假釋又被駁

記者劉明岩／彰化即時報導
服刑三度申請假釋被駁的藝人秦偉，客串演出「記憶中的味道」影片，卻嘗不到「自由的滋味」。圖／截自彰化縣府提供的「記憶中的味道」影片
服刑三度申請假釋被駁的藝人秦偉，客串演出「記憶中的味道」影片，卻嘗不到「自由的滋味」。圖／截自彰化縣府提供的「記憶中的味道」影片

藝人秦偉因為性侵案被判刑7年8月，今年3度申請假釋全被駁回。特別的是，秦偉等三名有藝人背景的受刑人，客串演出矯正署台中監獄出品的「記憶中的味道」影片，參加彰化縣政府微電影創作比賽獲得銅獎，對應出他申請假釋想尋找「自由的滋味」卻不可得的心境。

藝人秦偉性侵女編劇、女粉絲、女造型師3案判處有期徒刑7年8月確定，2020年4月發監台中監獄服刑；他今年1月起開始申請假釋已2次被駁回，9月時第三度申請假釋，矯正署假釋審議委員會認為條件不滿足，日前再度駁回秦的申請案。

彰化縣政府新聞處最近舉辦總獎金60萬元的彰化縣第5屆「尋找彰化味～微電影創作獎徵選」活動，經評審結果，由矯正署台中監獄出品「記憶中的味道」獲得銅獎。這部影片是描寫一名出身彰化的教誨師，與客串演出的受刑人「小傑」、「小盟」及秦偉「小偉」，一起談起令人彰化懷念的彰化味道，如數家珍提到肉圓、蛋黃酥、羊肉、爌肉飯等，還有八卦山大佛、扇形車庫等景點。

這部微電影雖然只得到銅獎，但「卡司」可不小，因為三名客串的演員，其實是真的是演員出身，目前也在服刑，演來也十分自然。影片中的「小偉」，就是目前在台中監獄服刑的秦偉，沒想到得獎名單才公布不久，今天就傳出有關秦偉申請第三次假釋被駁回的消息，令人感嘆。

服刑三度申請假釋被駁的藝人秦偉（左1），客串演出「記憶中的味道」影片，卻嘗不到「...
服刑三度申請假釋被駁的藝人秦偉（左1），客串演出「記憶中的味道」影片，卻嘗不到「自由的滋味」。圖／截自彰化縣府提供的「記憶中的味道」影片

監獄

上一則

曾沛慈暴打「從小偶像」楊祐寧 嚇到下跪致歉

下一則

曹佑寧親曝陳傑憲好交情 苦思2年棄棒球：不後悔　

延伸閱讀

曼哈頓八旬華婦遭性侵 地檢多項重罪起訴嫌犯

曼哈頓八旬華婦遭性侵 地檢多項重罪起訴嫌犯
大法官人事 王碧芳審過性侵殺人 唯一明確挺死刑

大法官人事 王碧芳審過性侵殺人 唯一明確挺死刑
15歲女星拍戲遭性侵關狗籠 冷到神經麻木「虐照流出」

15歲女星拍戲遭性侵關狗籠 冷到神經麻木「虐照流出」
碧昂絲老公Jay-Z被控性侵 傳拉「吹牛老爹」 輪暴13歲少女

碧昂絲老公Jay-Z被控性侵 傳拉「吹牛老爹」 輪暴13歲少女

熱門新聞

李昀銳將接替林更新原本的角色，演出「楚喬傳冰湖重生」。(取材自微博)

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

2024-12-08 06:00
「捨不得星星」中，張新成(右)和王玉雯為戲披婚紗。圖／愛爾達電視 提供

王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心

2024-12-09 15:03
BLACKPINK成員Jisoo連續三年稱霸「最美女星」排行榜。(路透)

2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜

2024-12-10 17:44
任嘉倫在「流水迢迢」中一人分飾兩角。圖／愛爾達電視 提供

古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終

2024-12-10 11:48
孟子義飾演的「竇昭」是個宅鬥高手。(取材自微博)

又有復仇劇火了？ 「星漢燦爛」的他演少年將軍 輾壓譚松韵新劇

2024-12-10 21:18
林青霞分享70歲生日慶生照。(摘自微博)

林青霞比基尼舊照曝光 與鄧麗君海邊比美

2024-12-11 19:55

超人氣

更多 >
4生肖2025年求得上上籤 屬鼠升職加薪、他帶團隊突破難關

4生肖2025年求得上上籤 屬鼠升職加薪、他帶團隊突破難關
9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買

9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買
巴菲特「滿手現金」預示美股前景？ 歷史經驗透端倪

巴菲特「滿手現金」預示美股前景？ 歷史經驗透端倪
行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力

行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力
麥當勞員工舉報聯合健保CEO兇嫌 拿得到6萬獎金嗎？

麥當勞員工舉報聯合健保CEO兇嫌 拿得到6萬獎金嗎？