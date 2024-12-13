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曾沛慈暴打「從小偶像」楊祐寧 嚇到下跪致歉

記者趙大智／即時報導
隋棠展現智慧與堅韌，完美詮釋母親的力量與柔軟。圖/鹿路電影提供
隋棠展現智慧與堅韌，完美詮釋母親的力量與柔軟。圖/鹿路電影提供

曾沛慈和楊祐寧在影集「太太太厲害」的CP組合擦出火花，她笑說：「「祐哥真的是我從小的偶像，理想型之一，真的合作的時候根本無法想這些（已婚），重點是我必須全神貫注在表演上，而且祐哥也是即興大王，我漏接前輩的球，不像話嘛是不是。」

回憶起拍攝時的趣事，曾沛慈提到：「有一場戲，祐哥為了劇情更有趣味性，把劇中設定好的一條道具內褲往我這邊丟，差點砸到我頭上，真是謝嘍！」這樣有趣的互動也讓片場笑聲不斷。曾沛慈還透露，在一場跪在公公靈堂前的戲中，她因情緒投入，用盡全力打了楊祐寧：「真的不是故意的，是角色情緒使然，但我當下嚇到了，拍完後立刻下跪道歉（本來就跪好了）。」

此外，曾沛慈與苗可麗的婆媳對戲也成為她的特別回憶：「我真的超愛可麗姐，她怎麼可以那麼可愛那麼好笑又那麼漂亮、皮膚又很好，很想趕快再有機會跟她合作，要呼我巴掌我都心甘情願！」曾沛慈表示，能與這麼多實力派演員合作，是非常寶貴的經驗。

楊祐寧的「魚販Rap」讓成功鎮最帥魚販一出場就成為全場焦點。曾沛慈在釋出的花絮中笑談：「事先完全不知道祐哥做了這樣的準備，沒想到除了是最帥魚販，對於嘻哈也有涉略。」導演吳建新透露，這段Rap完全是楊祐寧的即興創作：「原本劇本裡沒有，他特別為角色精心準備的出場，前一天晚上熬夜設計韻腳，隔天到現場才告訴我這個驚喜。就連他太太都跟我說，他昨晚真的忙了一整晚。」他補充道：「拍攝時，楊祐寧都燒聲了，但還是全力以赴，敬業精神讓我印象深刻。」

另外在胡宇威飾演的Hero角色中，每次出場音樂成為吸引觀眾的一大亮點。導演吳建新解釋：「我們希望呈現Hero的反差感，他雖然是一個冷血殺手，但有著非常優雅的氣質。」為此，導演在開拍前便與音樂總監陳建騏進行多次討論，設計了專屬於Hero的多首主題配樂，將角色的氣質與故事完美結合，讓每次出場都充滿戲劇張力。

「太太太厲害」即將進入尾聲，成功鎮病毒危機全面爆發，蝴蝶病毒席捲而來，為了解救淑芬（周采詩飾）的兒子阿森，淑芬重拾拳擊手套開始訓練，展現為母則強的力量，美惠與Samantha也挺身而出，展開搶救解藥行動，全力守護小鎮與家人。

Hero（胡宇威飾）出場有巧思，導演吳建新和陳建騏老師量身訂造反差感。圖/鹿路電...
Hero（胡宇威飾）出場有巧思，導演吳建新和陳建騏老師量身訂造反差感。圖/鹿路電影提供
楊祐寧（左）與曾沛慈戲中擦出精彩火花。圖/鹿路電影提供
楊祐寧（左）與曾沛慈戲中擦出精彩火花。圖/鹿路電影提供
台版「史密斯夫婦」隋棠（左）、王陽明聯手對抗黑暗勢力。圖/鹿路電影提供
台版「史密斯夫婦」隋棠（左）、王陽明聯手對抗黑暗勢力。圖/鹿路電影提供

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