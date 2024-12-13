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檀健次回歸「獵罪圖鑒2」見金世佳驚呆：像吃仙丹

記者趙大智／即時報導
檀健次是模擬畫像師「沈翊」。圖／愛奇藝提供
檀健次是模擬畫像師「沈翊」。圖／愛奇藝提供

34歲中國男星檀健次是「長相思」中的九尾狐「相柳」，此前「獵罪圖鑒」就已是代表作，劇中飾演「畫像師」沈翊，是破案關鍵人物，如今「獵罪圖鑒2」播出，跟金世佳再次合體，有效播放量已破億。

「獵罪圖鑒2」描述因為一起塵封舊案而結識的模擬畫師「沈翊」（檀健次 飾）和刑警隊長「杜城」（金世佳 飾），在機緣巧合下被迫搭檔，兩人聯手偵破多起離奇疑案，共同緝凶追真相。

檀健次在劇中擁有過目不忘，百分百還原人相的繪畫能力，歷經波折後加入北江分局當起模擬畫像師，他跟刑警金世佳從互看不順眼到彼此理解，成為最強破案搭檔。

聊起第2季，金世佳表示，拍「獵罪圖鑒」時，演員及團隊之間相處得特別好，而且他們也很想回應觀眾的支持與期待，能續攤拍第2季他也很開心。檀健次透露，跟金世佳再合作，感覺他變年輕了，見到他的時候，他整個人變瘦、變帥，容光煥發，感覺像是吃了仙丹，對髮型妝造也特別用心，他之前都是不化妝就直接入鏡的，所以反差特別強烈。

一旁的金世佳笑回，「我沒有吃仙丹，反而是遭受生活磨練才變瘦了。這次拍戲，我跟健次之前培養的默契都還在，所以我們很快地就進入狀態，並把這段期間裡各自的演技成長也帶進角色裡。」檀健次點頭附和表示，要給他倆默契打分數的話，應該能有9分，剩下的1分是希望留點進步空間。兩人也期許「獵罪圖鑒」能一路拍到第10季，檀健次笑稱，到時候他們肯定不只處理地球上的案子了，應該會開始跟外星人作戰，或許還會加進穿越、重生的要素。

檀健次跟金世佳因為合作「獵罪圖鑒」成為好友，金世佳還因為檀健次開始有了看短影片的習慣，檀健次說：「拍第1季的時候，我發現他幾乎不碰短影片的，但在我推薦跟帶動下，這次拍第2季時我再看他的手機，裡面各種影音APP可齊全了，他很喜歡看搞笑影片。」

被問起是否曾經看過彼此比較逗趣的影片時，檀健次笑說：「我有次看到佳哥走出飯店被粉絲圍堵的影片，他那手足無措的模樣真的很好笑，很像是犯人被捕後遭強押上車，我還有轉給他看。」

「獵罪圖鑒2」第一個案子就直擊娛樂圈陰暗面，提及集體霸凌、吸毒、偶像私聯粉絲等議題，劇中，同住一棟宿舍的4位選秀練習生竟有3人離奇死亡，臉部還被抹上詭異的小丑微笑，經過沈翊跟杜城抽絲剝繭調查後，所有犯罪證據都指向一名追星狂粉，她與心儀偶像之間不為人知的秘密也一一被揭露。此外，盲童拐騙案、自殺深谷謎團等棘手案件陸續登場，都考驗著北江小分隊的破案功力，劇情燒腦反轉不斷。

 

檀健次（右）跟金世佳再度聯手破疑案。圖／愛奇藝提供
檀健次（右）跟金世佳再度聯手破疑案。圖／愛奇藝提供
沈翊是檀健次代表角色之一。圖／愛奇藝提供
沈翊是檀健次代表角色之一。圖／愛奇藝提供

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