周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光

周杰倫(右)和阿KEN都是病友，兩人惺惺相惜。圖／摘自IG

周杰倫 大巨蛋演出4場，阿KEN每場必到串場介紹來賓帶熱氛圍，很多年輕的歌迷不解為何是他，他笑說，「我們認識20年了，也都有僵直性脊椎炎，私交不錯，我在拍『X！又是星期一』時，他甚至弄了一台餐車來招呼大家」。

阿KEN和周杰倫會熟，全因為5566小刀，小刀是阿KEN的國中同學，因為打籃球跟周杰倫成好友，牽線認識後經常私下哈拉。2008年周杰倫赴上海拍「功夫籃球」，阿KEN和他有不少對手戲，過程中愈聊愈熟，而且兩人都是僵直性脊椎炎的病友，更有話題。

阿KEN說，這種病不會好，而且絕不能不動，反而要多運動，「醫生建議，我們最好做柔軟性的例如游泳、瑜伽之類的，不要做激烈型的例如橄欖球，但我們都打球，尤其杰倫，更崇尚運動」，至於誰的狀況比較嚴重？他說，「杰倫吧，因為他累的時間比較多」。

他說，這種病，久坐、久站或太累時，脊椎就會僵硬，「我有看過他早上起來，整個背是弓起來的，是僵的，上背很硬，要慢慢伸展舒緩開，通常要過1個小時才會慢慢比較好，我太累時，脊椎就會很不舒服，那感覺是整個人僵住、卡住」。

這也解釋了周杰倫過去一直打籃球、後來打網球，非動不可的原因，而阿KEN則選擇上健身房，「如果打球的話，就會是他主揪」。

阿KEN和周杰倫私交莫逆，也去錄了10多集「周遊記」，「但因為我要錄影時間會卡到撞到，若時間可以的話就會跟著，我們真的很好，認識很久，快20年了吧，可能我平時比較沒太去討論我跟他的事，直到演唱會，有很多人會問為何是我」。