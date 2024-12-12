劉青雲、郭藹明結婚26年 親曝不生子原因：太相愛

導演翁子光認為劉青雲是主演「爸爸」不二人選。圖／甲上娛樂提供

金馬影帝劉青雲主演新作「爸爸」，在香港 上映首3日票房已突破2100萬台幣佳績，是繼「破·地獄」後口碑爆棚、感動淚推好評不斷的話題電影。導演翁子光透露當初堅持一定要找劉青雲主演「爸爸」，是源自於看到他過年上街買菜受訪時化身「市民劉先生」的新聞，翁子光說：「當時青雲反應就像個普通市民，令我不得不佩服，他具有一種民間智慧，就是電影『爸爸』需要的生活智慧。」

電影「爸爸」由擅長改編真實案件的翁子光執導及編劇，在「踏血尋梅」、「正義迴廊」之後，受2010年「荃灣享和街弒母殺妹案」啟發，找來金馬影帝及三屆香港電影金像獎影帝的劉青雲，擔綱一夜之間失去美滿家庭的爸爸，劇情聚焦於這位爸爸在案件前後的生活差異與心理複雜變化，倖存下來的父親要如何面對後續的無盡傷痛，劉青雲的純熟精湛演技獲譽「從影以來最佳演出」高度評價。

戲外劉青雲與結婚26年的郭藹明是演藝圈著名模範夫妻，不只一次公開表示不生小孩，理由是：「朋友都跟我說，生個小孩能讓夫妻關係更緊密，如果我們的夫妻關係已經非常親密，那就不用生小孩了。」十足寵妻魔人，更因為太常幫老婆去市場買菜，「市民劉先生」的親民形象深植人心；而導演翁子光也認為由劉青雲來詮釋「爸爸」最適合不過：「大家都知道他從來不是一個爸爸的形象，反而是獨來獨往的感覺，如果由他演出一個孤獨、情感壓抑的爸爸會不會更適合呢？」