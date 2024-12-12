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玄彬爆最苦挑戰 穿越零下40度極凍冰湖「史上最難」

記者陳穎／即時報導
玄彬在「哈爾濱」飾演韓國獨立運動家安重根。圖／網銀國際影視提供
玄彬在「哈爾濱」飾演韓國獨立運動家安重根。圖／網銀國際影視提供

玄彬主演的新片「哈爾濱」斥資重金打造，採用全實景自然光拍攝，磅礡畫面堪稱是亞洲版「神鬼獵人」，集結玄彬、李棟旭、朴正民、全余贇、趙祐鎭、朴勳、劉在明以及中川雅也同台飆戲，今日曝光正式海報與正式預告，身為南韓獨立軍首領的玄彬眼神堅定，將與軍中同袍穿山越嶺，誓死完成這個不可能的暗殺任務。

電影「哈爾濱」劇情敘述韓國獨立運動家安重根（玄彬 飾演）率領獨立軍組織，在新亞山與日本軍隊的戰役中取得重大勝利。安重根遵守戰爭國際法，釋放日本戰俘。卻導致獨立軍內部出現分裂；時隔一年，獨立軍同伴重新集結，當他們得知日本政治家暨韓國首任日本統監伊藤博文即將前往滿洲與俄羅斯展開談判後，旋即決定前往哈爾濱進行暗殺任務，日軍獲得情報後追捕，不僅面臨敵人威脅，組織內部也暗藏危機，安重根面臨內憂外患的嚴峻考驗。

片中玄彬飾演韓國獨立運動家安重根，因角色是歷史真實人物，如何精準但不過分地呈現其心理歷程極為重要，玄彬透露扮演真實人物的負擔和責任是難以形容的：「導演希望展現安重根將軍的另一面向，呈現他在執行暗殺任務的過程，作為一個普通人所產生的苦惱、挫折和悲傷等各種情感，以及為了實現目標而堅定前行的信念與意志，我希望能在作品中充分表現出來。」為做足萬全準備，整整8個月都在紀念館研究史料，玄彬更說：「懷著這部作品將是從影至今最艱難挑戰的想法，全心投入到演技中。」

在預告中可見玄彬一人獨自行走在結冰湖面上，場面相當驚險刺激，導演禹民鎬表示：「我不希望僅在綠幕前拍攝這些故事。即使會遇到體能上的挑戰，我也想在鏡頭中正確捕捉我們先烈的犧牲。」 玄彬亦認同實景拍攝更有助入戲，令影迷更加期待。

玄彬在「哈爾濱」模樣頹廢，挑戰體能。圖／網銀國際影視提供
玄彬在「哈爾濱」模樣頹廢，挑戰體能。圖／網銀國際影視提供

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