台藝人遭詐匯巨款 分享並自嘲：我就無知+笨蛋

譚艾珍遭詐騙，拿愛貓做梗圖自嘲。圖／摘自臉書

70歲譚艾珍2個月前遭詐騙，被「配合檢察官辦案」呼攏，雖然被警察攔下匯款，但其實已匯過一次。譚艾珍擔心被檢討本不想公開，但女兒歐陽靖見一對母女因被騙騙1200萬被嘲諷走上絕路，希望能幫大家別再受害。而譚艾珍也透過經紀人回應：「連我都被詐騙，讓大家很驚訝吧。」

譚艾珍表示：「我不想像名人一樣借用媒體的報導！我是用很一般老百姓的方式，示範用臉書 來分段慢慢分享。主要是鼓勵受害者不要把痛苦憋在心裏，能勇敢說出來才能真正得到釋放。親身經歷是最好的宣導，可以給大家提醒防範。更希望大家不要再歧視 嘲諷被害人無知。因為詐騙手法已經是想像不到的專業。連我都被詐騙讓大家很驚訝吧！因為過程中學到很多知識很值得分享提醒大家。」

她不忘感嘆詐騙集團 的可怕和可惡：「他們真的可以得金馬獎！從製作、編劇、導演、演員都是超級專業！千萬不要小看詐騙集團我只能實在說太厲害了！」

譚艾珍昨晚也在臉書自嘲：「阿嬤應該就是屬於無知+笨蛋的族群之一吧。」也提到「檢討受害者」是很普遍的現象，很多人會說被害人（無知），無知被騙等同活該，而這種社會觀感讓詐騙集團毫無罪惡感，「阿嬤昨天開始下定決心勇敢分享被詐騙的經驗和資訊，就算被人罵無知愚蠢也無所謂，盡綿薄之力能幫助多少算多少吧」。

歐陽靖分享，母親2個月前接到詐騙集團假冒檢察官，稱其介入毒品刑案，利用老人家的善良和正義感，一步步踏入圈套而不自知，所以母親要去匯款時，連女兒都不講，說要去看中醫，幸好警方察覺不對勁阻止。據了解譚艾珍前一日已在台北交給車手98萬，事後車手要他再交尾款110萬，幸好警方緊急逮捕車手阻止詐騙。