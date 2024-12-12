我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美生產者物價指數PPI升幅超預期 3大期指下挫

拜登為1500人減刑 創下美國現代史單日最大規模赦罪

2024最熱台劇前3名「聽海湧」奪冠 他三喜臨門

記者陳慧貞／即時報導
朱宥丞在「聽海湧」中悲慘遭遇令劇迷飆淚。圖／Hami Video提供
朱宥丞在「聽海湧」中悲慘遭遇令劇迷飆淚。圖／Hami Video提供

Hami Video揭曉2024年度戲劇排行榜，台劇再度展現強大實力，力壓日、韓、陸劇，由首部二戰懸疑劇集「聽海湧」奪冠，從開播到結局都被封為「神作」，獲得觀眾與影評一致好評，被視為明年金鐘獎大熱門；該榜前三名都是台劇，金鐘10項入圍「商魂」、家庭生活喜劇「我的婆婆怎麼那麼可愛2」則名列二、三名。

「聽海湧」以二戰台灣歷史為背景，透過細膩的敘事與深刻的人物刻畫，重現一段鮮為人知的歷史，並勾勒出人性在時代洪流中的掙扎與勇氣，主演吳翰林、黃冠智、朱宥丞、施名帥、連俞涵和周厚安等人皆有亮眼表現，都是明年金鐘獎入圍大熱。其中，施名帥近期可謂「三喜臨門」，除宣布結婚喜訊外，甫拿下金馬獎最佳男配角，「聽海湧」奪Hami Video 年度戲劇冠軍，成績斐然。

施名帥在「聽海湧」飾演淪為戰俘的中華民國領事，他感性表示，「其實我本來很擔心題材讓人有距離感，但事實證明，這是一個雅俗共賞的好作品。」他特別提到觀眾對劇中真相探討的回饋：「每個人看戲時都在尋找自己認為的真相，這是戲劇的魅力所在。戰爭底下，沒有人是贏家，這讓人格外唏噓。」

黃冠智飾演的台籍戰俘監視員，令不少觀眾想起家中長輩曾經分享跟隨日軍前往南洋從軍的回憶，將片中片段與祖母的真實影像並列。剛滿15歲的朱宥丞在劇中角色遭遇讓許多劇迷飆淚。

「商魂」以企業鬥爭為核心，探討從1950年代的商戰一窺台灣各大家族之間的糾葛，獲Hami Video年度戲劇亞軍，「我的婆婆怎麼那麼可愛２」讓觀眾在婆媳互動的啼笑皆非中找到共鳴，證明「婆婆系列」的長青魅力，摘下年度第三。

除台劇的卓越表現，Hami Video跟播韓劇中，獨家播出的「于氏王后」、「畢業」、「HIDE」分別攻佔前十名，排名第五的「好搭檔」和第六的「于氏王后」則都延續近期「大女主劇」風潮，強烈的女主人物設定成為熱門討論話題。

鍾欣凌主演「我的婆婆怎麼那麼可愛２」。圖／Hami Video提供
鍾欣凌主演「我的婆婆怎麼那麼可愛２」。圖／Hami Video提供
傅孟柏、邵雨薇主演「商魂」。圖／Hami Video提供
傅孟柏、邵雨薇主演「商魂」。圖／Hami Video提供

台劇 入圍 中華民國

上一則

79歲凌峰傳二度中風 身體現狀曝光

延伸閱讀

金球獎入圍 影后死亡之組 裘莉鬥妮可基嫚、蒂妲史雲頓

金球獎入圍 影后死亡之組 裘莉鬥妮可基嫚、蒂妲史雲頓
金馬獎撞期12強棒球賽 收視率雪崩腰斬

金馬獎撞期12強棒球賽 收視率雪崩腰斬
金馬61／施名帥奪男配 老婆哭2小時 比他還激動

金馬61／施名帥奪男配 老婆哭2小時 比他還激動
金馬61／中國禁片在台發光發熱抱走3大獎 張志勇影帝鍾雪瑩封后

金馬61／中國禁片在台發光發熱抱走3大獎 張志勇影帝鍾雪瑩封后

熱門新聞

李昀銳將接替林更新原本的角色，演出「楚喬傳冰湖重生」。(取材自微博)

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

2024-12-08 06:00
「捨不得星星」中，張新成(右)和王玉雯為戲披婚紗。圖／愛爾達電視 提供

王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心

2024-12-09 15:03
BLACKPINK成員Jisoo連續三年稱霸「最美女星」排行榜。(路透)

2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜

2024-12-10 17:44
趙露思(右)曾和鄭業成搭檔演出古裝劇「三千鴉殺」。(取材自微博)

「蜀錦人家」開播收視差… 趙露思出手了 幫「昔日搭檔」宣傳

2024-12-03 21:31
任嘉倫在「流水迢迢」中一人分飾兩角。圖／愛爾達電視 提供

古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終

2024-12-10 11:48
《狐妖小紅娘竹業篇》更改劇名為《淮水竹亭》，劉詩詩曝光的片段都仙氣爆棚。（取自微博）。(取材自微博)

劉詩詩新戲改名 只為避開另一頂流女星留下的慘澹口碑

2024-12-05 07:00

超人氣

更多 >
3大生肖女晚年不易臥床 健康長壽還能財富滿滿

3大生肖女晚年不易臥床 健康長壽還能財富滿滿
又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品
華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事
中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡

中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡
存7000萬爽退休 日71歲翁帶妻「搭商務艙」遊世界 揮霍6年後悔了

存7000萬爽退休 日71歲翁帶妻「搭商務艙」遊世界 揮霍6年後悔了