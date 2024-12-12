2024最熱台劇前3名「聽海湧」奪冠 他三喜臨門

朱宥丞在「聽海湧」中悲慘遭遇令劇迷飆淚。圖／Hami Video提供

Hami Video揭曉2024年度戲劇排行榜，台劇 再度展現強大實力，力壓日、韓、陸劇，由首部二戰懸疑劇集「聽海湧」奪冠，從開播到結局都被封為「神作」，獲得觀眾與影評一致好評，被視為明年金鐘獎大熱門；該榜前三名都是台劇，金鐘10項入圍 「商魂」、家庭生活喜劇「我的婆婆怎麼那麼可愛2」則名列二、三名。

「聽海湧」以二戰台灣歷史為背景，透過細膩的敘事與深刻的人物刻畫，重現一段鮮為人知的歷史，並勾勒出人性在時代洪流中的掙扎與勇氣，主演吳翰林、黃冠智、朱宥丞、施名帥、連俞涵和周厚安等人皆有亮眼表現，都是明年金鐘獎入圍大熱。其中，施名帥近期可謂「三喜臨門」，除宣布結婚喜訊外，甫拿下金馬獎最佳男配角，「聽海湧」奪Hami Video 年度戲劇冠軍，成績斐然。

施名帥在「聽海湧」飾演淪為戰俘的中華民國 領事，他感性表示，「其實我本來很擔心題材讓人有距離感，但事實證明，這是一個雅俗共賞的好作品。」他特別提到觀眾對劇中真相探討的回饋：「每個人看戲時都在尋找自己認為的真相，這是戲劇的魅力所在。戰爭底下，沒有人是贏家，這讓人格外唏噓。」

黃冠智飾演的台籍戰俘監視員，令不少觀眾想起家中長輩曾經分享跟隨日軍前往南洋從軍的回憶，將片中片段與祖母的真實影像並列。剛滿15歲的朱宥丞在劇中角色遭遇讓許多劇迷飆淚。

「商魂」以企業鬥爭為核心，探討從1950年代的商戰一窺台灣各大家族之間的糾葛，獲Hami Video年度戲劇亞軍，「我的婆婆怎麼那麼可愛２」讓觀眾在婆媳互動的啼笑皆非中找到共鳴，證明「婆婆系列」的長青魅力，摘下年度第三。

除台劇的卓越表現，Hami Video跟播韓劇中，獨家播出的「于氏王后」、「畢業」、「HIDE」分別攻佔前十名，排名第五的「好搭檔」和第六的「于氏王后」則都延續近期「大女主劇」風潮，強烈的女主人物設定成為熱門討論話題。