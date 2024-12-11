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五月天澳洲首登Accor Stadium 砸764萬元辦25周年巡演

記者林士傑／即時報導
五月天預計砸下1200萬澳幣(約764萬美元)運送所有器材至澳洲雪梨。圖／相信音樂提供
五月天預計砸下1200萬澳幣(約764萬美元)運送所有器材至澳洲雪梨。圖／相信音樂提供

五月天才跟周杰倫、張惠妹世紀同台，寫下大巨蛋全新歷史，如今又創下里程碑，成為首組登上澳洲雪梨Accor Stadium開唱的華語樂團，預計砸下1200萬澳幣（約764萬美元）運送所有器材，呈現最原汁原味的「回到那一天」25周年巡演。

五月天「回到那一天」25周年巡演去年從台中跨年起跑，至今與255萬人共創回憶，明年2月22日插旗雪梨Accor Stadium，排除萬難打造「環球狂歡版」。對於第6度造訪澳洲，五月天興奮表示：「不管你是第幾次來看五月天，或是第一次來看五月天，都希望你帶著你最重要的人，一起來創造屬於你和五月天的新回憶。」

而Coldplay、Taylor Swift都曾在Accor Stadium開唱，全場可容納4.5萬人，團隊重金出動多達60台、40呎的貨櫃運送所有舞台裝置器材，舞台作業更將耗時2周，盡力展現五月天音樂的現場張力，讓粉絲感受到最「別開生面」、「別具特色」、「別具意義」的演唱會。

五月天表示屆時13000片巨型LED球體「天外有天時光機」以及5米大的「神的孩子都在跳5球」，一顆都不會小，一顆也不會少，連環場巴士也將越洋抵達雪梨，以體育場級的高規格獻給澳洲歌迷，購票訊息請洽五月天及相信音樂官方社群。

五月天宣布明年2月22日插旗雪梨Accor Stadium開唱。圖／相信音樂提供
五月天宣布明年2月22日插旗雪梨Accor Stadium開唱。圖／相信音樂提供
五月天即將成為首組登上澳洲雪梨Accor Stadium開唱的華語樂團。圖／相信...
五月天即將成為首組登上澳洲雪梨Accor Stadium開唱的華語樂團。圖／相信音樂提供
五月天的環場巴士將越洋抵達雪梨。圖／相信音樂提供
五月天的環場巴士將越洋抵達雪梨。圖／相信音樂提供

五月天 澳洲 周杰倫

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