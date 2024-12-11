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台男星禮金包3600爆爭議「他只能做這兩事擺平」

記者葉君遠／即時報導
小煜（左起）、小杰、阿緯、敖犬、王子和威廉出席「來吧！哪裡怕」節目記者會時爆出紅包事件。圖／TVBS提供
小煜（左起）、小杰、阿緯、敖犬、王子和威廉出席「來吧！哪裡怕」節目記者會時爆出紅包事件。圖／TVBS提供

新婚的敖犬被爆料當年去威廉婚禮只包了3600元，阿緯結婚時甚至沒包，引發網友和粉絲熱烈討論禮金到底包多少才合適，阿緯接受本報專訪，道出這背後有段故事，「他沒包到那個數，是他沒遵守承諾，要我們不再提，必須做到兩件事才有可能」。

這次引發討論的3600元事件，阿緯道出背後原因，「以前我們4個人(阿緯、威廉、小昱敖犬)在一起時，曾有過共識，第1個結婚要包10萬，第2個8萬，第3個6萬，第4個不包，是賭誰先結婚，所以我第一個結婚，威廉和小煜都包10萬給我，而敖犬沒包」。

威廉第2個結婚，阿緯包了8萬，小昱也包了8萬(日幣)，「就算日幣也沒關係，因為我們有說數字，沒說幣別，但敖犬只包了3600，這說不過去，威廉請在五星級酒店，重點敖犬開保時捷，這件事後來被大家熱烈討論，要我們別再提，只要他做兩件事就行」。

阿緯說，一是包10萬還給他、二是補包威廉8萬，「不然就要承受我們繼續開他玩笑，但我們講這麼久，他也沒動作，表示他接受這個哏，所以我們想告訴所有的讀者，不是不能包3600，而是我們事先有講好，他包3600，威廉打開時嚇了一跳，因為包得比工作人員還少」。

敖犬在記者會上被拿出來提，當場想掏出手機要支付紅包差額，威廉笑說「我其實還好啦，我老婆比較走心」，讓敖犬不禁哀求記者跳過這一段，全場笑翻。

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