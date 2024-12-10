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賺流量？ 向佐真的找上「人民理髮師」曉華 直播吸6700萬人次

娛樂新聞組／即時報導
向佐(右)和「人民理髮師」曉華合影。(取材自微博)
向佐(右)和「人民理髮師」曉華合影。(取材自微博)

港星向佐近日找「曉華」理髮的消息在網上引起關注，有網友質疑，這究竟是一次普通的理髮，還是向佐為了賺取流量而刻意製造的噱頭？對此，向佐在社群媒體上發文回應，「只是一次普通的理髮而已，並沒有大家想像的那麼複雜」。

一位網名為「髮型師曉華」的湖南懷化女髮型師因完全按照顧客的要求去剪，不會亂發揮或強制推銷，被網友封為「人民理髮師」，並在網上火了。近日，向佐兌現與網友的約定，去找曉華理髮。

數據顯示，這次直播吸引了超過6700萬人次觀賞，現場更有估計超過5000名粉絲聚集。

當天，當網友要求他剪短髮時，向佐坦言，「現在還是想留長髮，不想剪短，將來有一天想留寸頭的時候再來找你」，曉華於是應向佐要求為他綁了小辮子，向佐還說，「希望孩子們能看到一位可愛的爸爸」。

向佐稱想辦卡，曉華聽了大笑表示，「咱們是朋友」，向佐隨後表示，「頭髮剪來剪去都是這樣，主要看人跟人合不合」，他還表示剪得很開心，稱讚曉華手藝很棒。

據了解，曉華的理髮店自11月初以來吸引了大量顧客，成為全網焦點。由於她能「聽得懂顧客的話」，吸引了來自全中國各地的遊客，並帶動了懷化市的經濟消費。如今，曉華的抖音帳號已擁有超過444萬粉絲。

社群媒體 抖音

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