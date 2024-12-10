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「那道光」衝進金球獎 印度導演雙料入圍刷新影史紀錄

記者陳穎／即時報導
「你是我眼中的那道光」在國際間好評不斷。圖／海鵬影業提供
「你是我眼中的那道光」在國際間好評不斷。圖／海鵬影業提供

第82屆金球獎（2025 Golden Globe Awards）昨晚揭曉入圍名單，今年勇奪坎城影展評審團大獎的電影「你是我眼中的那道光」（All We Imagine as Light），一舉榮獲最佳導演及最佳外語片雙料大獎，該片導演帕亞爾卡帕迪亞（Payal Kapadia）也刷新了影史紀錄，成為第一位入圍該獎項的印度導演。

本片女主角卡妮庫斯魯蒂出生於印度喀拉拉邦小村，父母是知名醫學教授及社會運動家，曾為抗議印度種姓標記，放棄自己的姓氏。卡妮15歲考高中時，更以馬拉雅拉姆語「庫斯魯蒂」（意思「頑皮的」）當作自己的姓氏。畢業於特里蘇爾戲劇學院的她，曾以莎士比亞戲劇「暴風雨」及多部電影廣受好評，並以女性電影「Biriyaani」個性堅強的穆斯林婦女角色，榮獲莫斯科國際影展、印度喀拉拉邦電影獎等雙料影后大獎。

驚人的是，當全球#MeToo運動興起，庫斯魯蒂跳出來指控曾遭某電影製片＃MeToo，並聯合其他48名演員發出公開信給印度總理莫迪，希望改善工作環境未果。讓人震驚的是，該製片竟挾勢反要求庫斯魯蒂的母親來說服她放棄指控。庫斯魯蒂為此憤而退出影壇、重返劇場。

「你是我眼中的那道光」（All We Imagine As Light）勇奪第7...
「你是我眼中的那道光」（All We Imagine As Light）勇奪第77屆坎城影展評審團大獎殊榮，也獲得金球獎入圍肯定。(圖／海鵬提供)

印度 入圍 金球獎

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