老公都要看…最閃夫妻甜爆了 親揭22年婚御妻術

林書煒(左)跟老公蔡詩萍一起分享夫妻相處之道。圖／POP Radio提供

身兼作家的台北市文化局長蔡詩萍，結集給女兒的睡前故事推出新書「爸話西遊。講故事給女兒聽很幸福」一書，接受老婆兼「POP最正點」電台主持人林書煒專訪，幽默表示給女兒講故事時，可能是在女兒心中最高峰的時刻，林書煒忍不住吐嘈：「你應該滿懷念，因為現在家裡都沒人聽你講話！」

蔡詩萍與林書煒結婚22年並育有一女，有年全家到北海道旅行，他為了哄睡當時年幼的女兒，開啟了改編「西遊記」的說故事時光，正是「爸話西遊」的由來。他表示除了具有想像力的神怪情節，而且角色豐富，如同人生總有主客分別，進而傳遞處世價值觀：「雖然不是樣樣都當第一，但到關鍵時刻，就不要放棄機會！」

蔡詩萍回憶，每當講起孫悟空出場時，女兒都表現地特別感興趣，認為是孩子潛在意識裡對「挑戰禁忌的樂趣」，對此林書煒則舉一反三地表示「這和老婆對待老公的方式也很像」，惹得蔡詩萍緊張回應「妳的緊箍咒已經是緊緊的喀在我心口上」，夫妻放閃羨煞旁人，也鼓勵雙親多和子女互動，「他們會記在心裡」。