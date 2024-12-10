古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終

李蘭迪在「流水迢迢」中飾演才智雙全少女「江慈」。圖／愛爾達電視 提供

中國男星任嘉倫憑藉「錦衣之下」、「周生如故」等夯劇坐穩「古裝男神」寶座，出道10年的他演了7部虐心BE劇(結局悲劇)，成了虐戀劇代言人，被網友笑稱「在BE的賽道上無人能敵」，對此，任嘉倫說：「我沒有刻意挑劇本，只是可能剛好這些本子特別打動我。」

任嘉倫先前有虐戀代表作「周生如故」悲劇殉情逼哭一堆觀眾，這次在「流水迢迢」中又虐出新高度，不僅背負血海深仇，初遇女主角李蘭迪就痛下殺手，男女主角在相愛前就先相殺，被稱「地獄開局」。該劇2人從相看不順眼到相互扶持，絕佳CP感吸引不少劇迷直呼「嗑到了！」戲裡還有不少眼神交會或暗戳互動，甜蜜小動作也被形容為「偷感CP」。

關於「偷感」，李蘭迪先說：「在拍的時候真沒有這種感覺。」任嘉倫聽聞則說：「我們就是在不讓別人察覺的一個環境裡，完成了我們要做的事情啊，那可能就證明我們有演出對的感覺吧！」李蘭迪補充說：「我們有個『C』的手勢，就是代表我有話要說，是我們兩人的密語！」。