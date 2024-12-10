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吳君如拼二胎秘辛曝光 名醫來電喊「做功課」老公在開會

記者陳穎／專訪
「我談的那場戀愛」導演何妙祺(右)與吳君如討論劇本。圖/甲上娛樂提供
「我談的那場戀愛」導演何妙祺(右)與吳君如討論劇本。圖/甲上娛樂提供

香港導演何妙祺執導的電影「我談的那場戀愛」找來吳君如飾演被詐騙的婦產科名醫，專幫貴婦「做人成功」，時辰到還要打電話「提醒做功課」。她和監製陳慶嘉接受本報專訪，透露：「這是吳君如親身經歷，可惜好時辰老公陳可辛都在開會！」

何妙祺以「我談的那場戀愛」入圍金馬最佳新導演，第一次執導就獲得肯定，連吳君如都願意演出，擔任監製的香港資深編導陳慶嘉功不可沒。

何妙祺本是服裝及紡織學系學生，大學時去電影公司打工，竟開啟了「不務正業」之路，陳慶嘉發現她有寫劇本的天份也很穩定，願意花很多時間去打磨一個主題，師徒兩人也很有默契，不用每件事情都要詳細討論，「她很獨立，像小說作家，她可以自己處理。」

陳慶嘉坦言拍片最難的當然是資金，加上何妙祺要求極高，不論是美術組、燈光組都想要頂尖團隊，「當然是我要去賣老臉去求大家」。不過，大家想為香港電影努力的心都一樣，吳君如甚至為了劇中的多金名醫，拿出好多自己的衣服和包包，紡織系出身的何妙祺笑說：「很多衣服根本不像是君如姐的風格，但她很開心表示就是因為拍電影終於有機會拿出來了。」

何妙祺也分享和吳君如合作的感想，直呼她真的是太棒的演員，連染成一頭金髮都是自己主動提議，還分享自己看婦產科的經驗，在香港想要「做人成功」名醫是會打電話提醒「做功課」，只是她和陳可辛都是大忙人，開會到一半實在很難按表操課，要拚第二胎太難。

「我談的那場戀愛」雖是描述詐騙集團如何設下圈套詐騙多金寂寞女子，還拉到北海道札幌出外景，每一幕都又美又夢幻。何妙祺分享，其實每一幕都拍得超緊張，因為人很多，加上有一場在列車上吳君如靠在小鮮肉張天賦肩膀上的戲，只能一次完成，全部的人都塞在車上，只能一次完成，超級驚險。

何妙祺坦言自已沒有戀愛腦，是一個理性的女子，「我不容易打開心房，把所有幻想都放進電影了，義無反顧的戀愛腦，真的很難。」

香港 詐騙集團 入圍

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