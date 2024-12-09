王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心
張新成、王玉雯主演都市愛情甜寵劇「捨不得星星」，2人在戲內是一起長大的青梅竹馬，戲外更是相識16年的好朋友，都在演藝圈發展，卻直到這部戲才首次合作，王玉雯說：「所以我們的爸媽比我們還開心，他們還組團來成都陪我們拍戲，新成還自掏腰包特別安排好行程。」
提到接戲契機，張新成覺得一切都是冥冥註定，「因為在接這部戲前，我們倆其實有段時間沒碰面了，突然有一天在飛機上遇到她後，我就收到這個角色邀約了。」而王玉雯則笑說：「其實那天我一個人搭飛機，然後突然有個人叫我的名字，但因為他戴著墨鏡，所以我也沒有認出來。」既是多年好友搭擋演出，為戲宣傳時，不免俗被問雙方家長是否曾幫忙湊對，2人再度展現默契，異口同聲：「好像是有說過，但他們其實也就是開玩笑啦！」
「捨不得星星」改編自同名小說，男女主角從曾經的同學、朋友進階為戀人、伴侶，共組家庭、攜手相伴，除了從友情成為愛情外，張新成、王玉雯同樣從小一起長大、唸書，連出社會都在同樣業界工作，2人笑說：「熟人拍戲不會尷尬，因為我們是專業演員。」王玉雯補充說：「我們演的時候也會夾帶私貨，演著演著就把平時打鬧帶進去。」張新成則說：「以前沒有發現她是挺敏感、柔軟、細心的人，就覺得她話很少、更酷一點，現在就是外向很多、成熟不少。」語畢還加碼爆料說：「阿姨最近發訊息給我，說我在音樂綜藝上的表現很好。」讓王玉雯假裝吃醋的說：「她怎麼給你發消息，不給我發消息啊？」一言一語展現兩人的好交情。
上一則
FB留言