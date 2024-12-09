王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心

「捨不得星星」中，張新成(右)和王玉雯為戲披婚紗。圖／愛爾達電視 提供

張新成、王玉雯主演都市愛情甜寵劇「捨不得星星」，2人在戲內是一起長大的青梅竹馬，戲外更是相識16年的好朋友，都在演藝圈發展，卻直到這部戲才首次合作，王玉雯說：「所以我們的爸媽比我們還開心，他們還組團來成都陪我們拍戲，新成還自掏腰包特別安排好行程。」

提到接戲契機，張新成覺得一切都是冥冥註定，「因為在接這部戲前，我們倆其實有段時間沒碰面了，突然有一天在飛機上遇到她後，我就收到這個角色邀約了。」而王玉雯則笑說：「其實那天我一個人搭飛機，然後突然有個人叫我的名字，但因為他戴著墨鏡，所以我也沒有認出來。」既是多年好友搭擋演出，為戲宣傳時，不免俗被問雙方家長是否曾幫忙湊對，2人再度展現默契，異口同聲：「好像是有說過，但他們其實也就是開玩笑啦！」