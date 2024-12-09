想與超人對戲「生物突擊隊」組隊怪物救地球

詹姆斯岡恩要以「生物突擊隊」為接下來即將上檔的「超人」、「蝙蝠俠」打頭陣。(美聯社)

DC影業近期帶來全新動畫影集「生物突擊隊」，找來「十字骨」法蘭克葛里歐為主角「瑞克佛萊格」配音，將率領一群奇形怪狀的雜牌軍拯救地球，法蘭克直言能加入DC宇宙是夢想成真，「我最喜歡的超級英雄是超人，希望之後能與他對戲」。

法蘭克在漫威 「美國隊長」系列飾演大反派「十字骨」，轉戰DC宇宙之後，在「生物突擊隊」扶正為男主角，法蘭克笑稱這與以往「組隊」的故事都一樣，充滿更多暴力、情色，「我所飾演的瑞克找上科學怪人的新娘、磷博士以及黃鼠狼這些怪物組隊，要以非正規的方式對抗反派」，被問到風格是否貼近「神盾局長」，他則說不敢與英明睿智的前輩山繆傑克森相比，「我的角色比較容易犯錯，也會遇到更多問題」。

至於漫威與DC的不同，法蘭克笑說與當初在漫威的拍攝經歷不同，這次一開拍便拿到全部的劇本，「監製詹姆斯岡恩要我先完整了解角色性格，甚至是其他角色的故事，而我的角色在道德上並非完人，他想讓我知道為何瑞克會變成這樣的人」，法蘭克曾說自己最喜歡的超級英雄是超人、蜘蛛人 ，嘴甜表示他喜歡前一任「超人」亨利卡維爾，也對新任「超人」大衛科倫斯韋很感興趣，雖想要合作，但他仍不清楚自己角色的未來發展，「很多事都很難說，我也以為『十字骨』只會出現一下子，結果一口氣登場了好幾集，所以，誰知道呢？」