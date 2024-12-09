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想與超人對戲「生物突擊隊」組隊怪物救地球

記者陳建嘉／台北－紐約連線訪問
詹姆斯岡恩要以「生物突擊隊」為接下來即將上檔的「超人」、「蝙蝠俠」打頭陣。(美聯社)
詹姆斯岡恩要以「生物突擊隊」為接下來即將上檔的「超人」、「蝙蝠俠」打頭陣。(美聯社)

DC影業近期帶來全新動畫影集「生物突擊隊」，找來「十字骨」法蘭克葛里歐為主角「瑞克佛萊格」配音，將率領一群奇形怪狀的雜牌軍拯救地球，法蘭克直言能加入DC宇宙是夢想成真，「我最喜歡的超級英雄是超人，希望之後能與他對戲」。

法蘭克在漫威「美國隊長」系列飾演大反派「十字骨」，轉戰DC宇宙之後，在「生物突擊隊」扶正為男主角，法蘭克笑稱這與以往「組隊」的故事都一樣，充滿更多暴力、情色，「我所飾演的瑞克找上科學怪人的新娘、磷博士以及黃鼠狼這些怪物組隊，要以非正規的方式對抗反派」，被問到風格是否貼近「神盾局長」，他則說不敢與英明睿智的前輩山繆傑克森相比，「我的角色比較容易犯錯，也會遇到更多問題」。

至於漫威與DC的不同，法蘭克笑說與當初在漫威的拍攝經歷不同，這次一開拍便拿到全部的劇本，「監製詹姆斯岡恩要我先完整了解角色性格，甚至是其他角色的故事，而我的角色在道德上並非完人，他想讓我知道為何瑞克會變成這樣的人」，法蘭克曾說自己最喜歡的超級英雄是超人、蜘蛛人，嘴甜表示他喜歡前一任「超人」亨利卡維爾，也對新任「超人」大衛科倫斯韋很感興趣，雖想要合作，但他仍不清楚自己角色的未來發展，「很多事都很難說，我也以為『十字骨』只會出現一下子，結果一口氣登場了好幾集，所以，誰知道呢？」

監製詹姆斯岡恩曾在漫威拍攝「星際異攻隊」系列，此次轉戰DC影業，他開心表示「尺度無上限」，雖是動畫影集，但有大量的血腥暴力、親密性愛等畫面，「這絕對是你前所未見，最另類的超級英雄影劇，你一定會邊看邊喊，棒呆了」。「生物突擊隊」已於Max上線。

由瑞克佛萊格(中)領軍的「生物突擊隊」將帶領一群奇形怪狀的生物共同拯救地球。圖／...
由瑞克佛萊格(中)領軍的「生物突擊隊」將帶領一群奇形怪狀的生物共同拯救地球。圖／Max提供
DC影業總裁詹姆斯岡恩(右）、彼得薩佛蘭(左)日前才宣布新任超人是大衛科倫斯韋(...
DC影業總裁詹姆斯岡恩(右）、彼得薩佛蘭(左)日前才宣布新任超人是大衛科倫斯韋(中)。(美聯社)
法蘭克葛里歐曾在漫威「美國隊長2」飾演大反派，轉戰DC影業演出男主角「瑞克佛萊格...
法蘭克葛里歐曾在漫威「美國隊長2」飾演大反派，轉戰DC影業演出男主角「瑞克佛萊格」。(美聯社)
法蘭克葛里歐曾在漫威「美國隊長2」飾演大反派，轉戰DC影業演出男主角「瑞克佛萊格...
法蘭克葛里歐曾在漫威「美國隊長2」飾演大反派，轉戰DC影業演出男主角「瑞克佛萊格」。(美聯社)
法蘭克葛里歐曾在漫威「美國隊長2」飾演大反派，轉戰DC影業演出男主角「瑞克佛萊格...
法蘭克葛里歐曾在漫威「美國隊長2」飾演大反派，轉戰DC影業演出男主角「瑞克佛萊格」。(美聯社)
「生物突擊隊」有主角瑞克佛萊格與「科學怪人」弗蘭肯斯坦的對戲。圖／Max提供
「生物突擊隊」有主角瑞克佛萊格與「科學怪人」弗蘭肯斯坦的對戲。圖／Max提供
「生物突擊隊」是講述一群奇形怪狀的雜牌軍被找來完成高難度任務的限制級動畫影集。圖...
「生物突擊隊」是講述一群奇形怪狀的雜牌軍被找來完成高難度任務的限制級動畫影集。圖／Max提供
法蘭克葛里歐配音的「瑞克佛萊格」(左)與「生物突擊隊」召集人亞曼達沃勒有許多對戲...
法蘭克葛里歐配音的「瑞克佛萊格」(左)與「生物突擊隊」召集人亞曼達沃勒有許多對戲。圖／Max提供

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