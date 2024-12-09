韓劇又見大黑馬「現在撥打的電話」登Netflix全球第2名

「現在撥打的電話」海報。（取自IG@mbcdrama_now）

「現在撥打的電話」改編自網路小說，由柳演錫、蔡秀彬主演，兩人在劇中飾演關係冷淡的政治聯姻夫妻，因為一通綁架電話而讓兩人關係產生變化，上演先婚後愛的婚姻愛情故事。

「現在撥打的電話」11月底在Netflix 上線不久後，就快速衝上全球非英語系影集的第二名，而且在南韓 調查機構gooddata公布的11月第4周話題度排行榜中，「現在撥打的電話」登上電視劇冠軍，柳演錫、蔡秀彬位居演員話題度冠亞軍，可說是2024年末的韓劇 大黑馬。

柳演錫和蔡秀彬在這部劇展現出色的演技實力，在南韓及海外圈了大批粉絲。蔡秀彬躋身成為話題度TOP2的熱門演員，劇中她飾演患有選擇性緘默症的「洪熙珠」，母親為了在豪門立足，在熙珠很小的時候就不准她開口說話，長大後的熙珠成為一名優秀的手語翻譯，因緣際會下嫁給總統室發言人白司彥。蔡秀彬為了演好洪熙珠一角，努力學習了韓文手語、英文手語及專業的新聞手語共三種手語，不僅表現專業精確，帶有豐富表情的比手語也被網友大讚非常專業。

而柳演錫的演技直接成為最熱門的話題，空降演員話題榜冠軍。劇中他飾演面冷心熱的總統室發言人「白司彥」，身上幾乎看不到任何缺點和弱點的他，唯一的軟肋是不會說話的妻子洪熙珠，雖然他講話總是帶著銳利的稜角，但實際上卻費盡心思想要保護妻子，同時在險惡的家族爭鬥裡生存。但柳演錫卻通過精湛的演技演活了這個角色，每一個眼神和情緒表現都非常恰到好處，魅力十足。