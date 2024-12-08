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聯合國親善大使揭難民經歷 15歲逃到美國：重獲自由

記者陳穎／即時報導
親善大使蓋爾杜安尼(右)在「再見了！茱莉亞」片中扮蘇丹民陣領袖。(圖／海鵬提供)
親善大使蓋爾杜安尼(右)在「再見了！茱莉亞」片中扮蘇丹民陣領袖。(圖／海鵬提供)

坎城影展自由獎的電影「再見了！茱莉亞」（Goodbye Julia），找來「聯合國親善大使」蓋爾杜安尼（Ger Duany）在片中特別演出。他曾是「南蘇丹」的童兵與難民，親身見證南、北蘇丹的分裂，更曾待過蘇丹、衣索比亞、肯亞等難民營，15歲時逃到美國才獲得自由，並在時尚界及演藝界找到屬於自己的一片天。

蓋爾杜安尼這次在新片「再見了！茱莉亞」客串飾演「蘇丹人民解放陣線」領袖麥耶，不僅啟發女主角「茱莉亞」（希蘭莉亞克Siran Riak 飾）了解到「為了我們家人，必須終結戰亂」的重要性。更驚人的是，導演穆罕默德·科多法尼（Mohamed Kordofani）讓他在片中念出自己逃亡時的慘痛經歷，「姊姊身體挺不住，沒多久就死了，我把她留在原地，沒有埋葬」，聽者無不動容。

蓋爾杜安尼（Ger Duany）出生於南蘇丹，曾經是童兵與難民，為了生存待過蘇丹、衣索比亞、肯亞等各國難民營，最後才逃到美國、開啟新人生。他的演員生涯始於美國，演出過多部以難民為主題的電影，也包括「尼羅河的希爾頓事件」（The Nile Hilton Incident），以及與金獎影后瑞絲薇斯朋演出的「扭轉命運的樂章」（The Good Lie）等多部影片。

2015年，蓋爾杜安尼獲選為聯合國難民署的親善大使，特別關注兒童的教育問題。他希望能幫助難民營脫胎換骨，成為有功能性的地方，讓難民獲得教育機會。並希望有朝一日能重返南蘇丹振興家鄉。

「再見了！茱莉亞」劇情描述，在南蘇丹獨立的前夕，一名北方的已婚歌手莫娜（艾曼尤瑟芙 Eiman Yousif 飾），意外涉及一名南方男子的謀殺案。兵荒馬亂之中，她為彌補心中的歉疚，決定將死者不知情的妻子茱莉亞（希蘭莉亞克 飾）安置到家中幫傭。兩個女人成了知心好友，反讓她猶豫再三是否該吐實，直到東窗事發，始料未及又令人心碎的人性風暴自此登場。導演科多法尼毫無痕跡將政治與人性議題、融入了高潮迭起的劇情中，將這個飽受蹂躪的國家現狀公諸於世。

聯合國親善大使蓋爾杜安尼出演「再見了！茱莉亞」。(圖／海鵬提供)
聯合國親善大使蓋爾杜安尼出演「再見了！茱莉亞」。(圖／海鵬提供)

聯合國 坎城影展

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