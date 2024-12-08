陳傑憲開金口對唱周杰倫 3.8萬人心臟爆擊融化了
天王周杰倫（周董）8日在大巨蛋舉辦第4場「嘉年華」世界巡演，進行到點歌趴時，由好友阿Ken藏身VIP區介紹星友，昨更讓「大巨蛋前輩」陳傑憲開金口，雙方合唱「回到過去」，雙神組合的魅力讓全場3.8萬名觀眾心臟爆擊，直呼永生難忘。
影片來源：YouTube@taiwan廣志
陳傑憲今年率領中華隊拿下世界棒球12強賽冠軍，不只球打得好，也常常在所屬統一7-ELEVEn獅活動上一展歌喉，昨晚應周董邀約對唱，長相酷似吳奇隆（四爺）的他表示「我從小聽杰倫哥的歌長大」，周董沒聽清楚請他再說一次，聽完才發現「從小」2個關鍵字，周董忍不住說：「我以為是說聽吳奇隆的歌長大，算了！這不要再聽一遍。」
準備開金口前，陳傑憲深呼吸說「這比打球還緊張」，但其表現一流，深情嗓音融化全場，引發陣陣尖叫聲，接著他準備了中華隊簽名球衣當成禮物，祝賀周董「破蛋成功」。
另外，阿Ken提到這4場有2位全勤藝人，其一是自己，另一位就是主角周董，隨後發現漏了江蕙（二姐）」，他說：「其實（全勤）有3個，還有一個在後台，就是二姐。我今天有看到她，在後台跟小孩玩，還特別交代說不要再Cue她了。」然而全勤的還有柯有倫與周杰倫的快樂夥伴，另外派偉俊、曹楊則均分各自擔任2場的嘉賓，足見周董照顧後輩的心情。
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