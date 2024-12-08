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敘利亞阿塞德政權垮台震盪中東 全球反應一次看

馬伊琍胡歌吵架太好看 王家衛「繁花」加戲繼續吵

記者陳慧貞／即時報導
馬伊琍拍「繁花」時常吃到王家衛交代工作人員準備的甜點。圖／緯來戲劇台提供
馬伊琍拍「繁花」時常吃到王家衛交代工作人員準備的甜點。圖／緯來戲劇台提供

馬伊琍演出導演王家衛首部電視劇「繁花」，劇中飾演「夜東京」老闆玲子的她，性格爽朗、心直口快，刀子嘴豆腐心的個人特質，讓她因角色人氣迅速攀升，馬伊琍讚王家衛是個很愛演員的導演，會透過工作過程不斷的發掘演員身上的美好，以及別的導演看不到的特點，例如戲裡她與胡歌常鬥嘴吵架，王家衛覺得2 人吵架過程很好看，於是要他們多加點戲。

劇中，玲子常與「寶總」(胡歌飾)鬥嘴，還帶有喜劇性的吵架，讓導演王家衛看得津津有味，要他們多加入一些好笑的東西，馬伊琍說，導演就像小孩子一樣。「繁花」編劇秦雯之前與馬伊琍合作過，基於彼此的默契，加上熟悉的語感、吵架、嗲罵等女性語言，馬伊琍即使到現場化妝才拿到劇本，也能很快順台詞，就連全程「被罵」的胡歌也加入其中一起創作，激發出不一樣的火花。

馬伊琍說，拍攝時，導演常說「演得不好給妳剪掉」，所以大家都拚盡全力，演好每一場戲。她說，自己為了拍好一個眼神鏡頭，從晚間11點拍到凌晨2點多，反覆穿著高跟鞋爬上凳子換燈泡，前後拍了共34次也無怨言，因為王家衛拍出最美的她。王家衛知道馬伊琍喜歡吃甜點充飢，還交代工作人員要在現場準好甜品；馬伊琍不拍戲時會有點習慣性駝背，王家衛也都特別提醒她「不要駝背、要挺胸」。

馬伊琍在劇中是寶總的超級好朋友，寶總為她開了「夜東京」，但看在「爺叔」游本昌眼裡，卻認為玲子是「討債鬼」，從不掩飾對她的反感。有趣的是，不對盤的2人，在該戲拍攝3年多期間，戲裡戲外都沒碰到面。馬伊琍說，拍攝時2人分別在隔壁棚拍攝，她還常喝到游本昌請劇組喝的咖啡，心裡雖想過應該去向前輩打招呼，卻都沒機會，直到戲播了才在頒獎典禮現場遇到游老師，馬伊琍說，希望自己活到游老師這年紀時還能持續表演，保持對表演的熱情。

馬伊琍在「繁花」中飾演的玲子是個重情義的角色。圖／緯來戲劇台提供
馬伊琍在「繁花」中飾演的玲子是個重情義的角色。圖／緯來戲劇台提供
「繁花」中，馬伊琍(左)、胡歌經常鬥嘴。圖／緯來戲劇台提供
「繁花」中，馬伊琍(左)、胡歌經常鬥嘴。圖／緯來戲劇台提供

馬伊琍 胡歌 繁花

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