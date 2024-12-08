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瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了

記者陳慧貞／即時報導
瓊瑤離世，身後留下破億美元版權費。（本報系資料照片）
瓊瑤離世，身後留下破億美元版權費。（本報系資料照片）

國寶級作家瓊瑤4日於家中過世，享壽86歲，一代文學巨擘殞落，留下多本經典著作讓人們回味，創作無數的她，加上影視化後的總收入，留下估計超過40億台幣的版權費，隨著她的離世，財產由誰繼承成焦點，對此，兒媳也是戲劇製作人何琇瓊也發聲宣示權利。

瓊瑤9歲開始創作，中學正式踏入寫作生涯，25歲由皇冠雜誌發表出道作「窗外」，後來陸續出版「幾度夕陽紅」、「庭院深深」、「煙雨濛濛」、「一簾幽夢」，「心有千千結」、「彩雲飛」、「雪珂」、「梅花三弄」、「我是一片雲」、「六個夢」系列和「還珠格格」三部曲等65本著作。

據中媒報導，瓊瑤小說陸續拍成電影、電視劇，捧紅近百位大明星，她與丈夫平鑫濤創造的「瓊瑤經濟」共賺取約上億美元的酬勞，光是80部電視劇便進帳10億人民幣（約1.38億美元）的版權費，其中，瓊瑤2015年控告電視劇「宮鎖連城」抄襲「梅花烙」提起訴訟，最後獲勝拿到500萬人民幣（約69萬美元）的賠償，2007年「一簾幽夢」在中國的版權收入高達2億人民幣（約2755萬美元），紅遍兩岸三地、一再重播的「還珠格格」也至少上看10億新台幣（約3231萬美元），為此外界推估版權費破40億台幣（約1.3億美元）。

瓊瑤創造出的龐大經濟體，隨著她的離世，由誰繼承成焦點，由於她生前與平家子女關係緊張，屬於瓊瑤名下、在中國的可人娛樂及作家出版社近日發出聯合聲明，提到中國地區尚在出版授權內的正版作家瓊瑤，生前創作的全部文學作品均由作家出版社有限公司出版，其他出版單位的版權已到期，據「三立新聞」報導，瓊瑤兒媳何琇瓊也在朋友圈強調「嚴禁投機行為，遏制侵權」，宣示版權唯一來源。

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