「延禧攻略」帝后CP合體… 聶遠告白秦嵐：想再跟妳演夫妻

聶遠和秦嵐在「延禧攻略」是帝后CP。(取材自微博)

愛奇藝尖叫之夜7日在澳門 登場，當晚星光閃耀，包括白鹿、劉詩詩 、張凌赫、劉宇寧、李一桐、王星越、虞書欣 等都盛裝出席，其中，「延禧攻略」中的帝后CP聶遠、秦嵐合體頒獎，聶遠深情告白秦嵐「想演夫妻」，相關話題秒衝熱搜。

2018年的「延禧攻略」是當年的爆款劇，至今仍被不少劇迷津津樂道。尖叫之夜上，聶遠牽著秦嵐上台，搭上「延禧攻略」主題曲，一瞬間掀起粉絲回憶殺。

當晚，秦嵐頂著俐落短髮，身穿黑色褲裝，看似打扮中性，但胸前深V設計依舊性感。聶遠先是說，「我都不敢認妳了，這個造型特別英姿颯爽」，秦嵐則笑著回答，「以前我們是演一對夫妻，今天看了之後，我們只能演哥們了」，不料，聶遠卻甜蜜表示，「我還是要堅持跟妳演夫妻」。

超甜對話讓網友沸騰，紛紛表示，「他倆真的很配」、「我的帝后又同框啦」、「容音和大豬蹄子」、「媽呀雞皮疙瘩起來了」，還有不少人敲碗兩人三搭。據悉，除了「延禧攻略」，聶遠和秦嵐還曾在「傳家」中演過夫妻。

典禮上，拿著超大紅酒杯走紅毯的王星越也吸引不少目光，他跟吳謹言主演的「墨雨雲間」大受歡迎，人氣扶搖直上，獲得亞太年度受歡迎演員獎。